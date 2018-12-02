2019小鎮漫遊年 觀光局推各特色風情小鎮深度遊

2018年12月02日 11:56 中時 李宜秦

觀光局為促進觀光，同時滿足旅客期望體驗在地文化、深度旅遊的目的，將明年的旅遊主軸訂為「小鎮漫遊年」。(圖／觀光局提供)

觀光局為促進觀光，同時滿足旅客期望體驗在地文化、深度旅遊的目的，將明年的旅遊主軸訂為「小鎮漫遊年」，小鎮主題包括客莊小鎮、原住民部落、溫泉特色小鎮、國際特色小鎮等，希望從台灣小鎮的獨有風情，讓訪台旅客能有更特別的旅遊感受。

觀光局昨日在桃園老街舉辦「2019經典小鎮漫遊，跟著喔熊齊步走共樂會」，為2019的小鎮漫遊年拉開序幕。觀光局副局長張錫聰表示，目前22縣市經典小鎮第一階段票選活動已出爐，包括客莊小鎮，如桃園龍潭、高雄美濃；原住民部落，如台東比西里岸部落、台中環山部落；溫泉小鎮，如台北北投、花蓮瑞穗；國際慢城如花蓮鳳林等。

各種特色小鎮分別有代表其的小鎮姑娘，肩負推廣、宣傳之責。桃園市觀光旅遊局長楊勝評表示，桃園大溪除了大溪老街是著名景點外，還有許多特色景點，例如木藝生態博物館，該博物館又稱沒有圍牆的博物館，到該處可一覽大溪早年木器產業重鎮的發展狀況。

另外，桃園市今年將再向觀光局申請一條新的台灣好行路線，讓民眾可從桃園機場捷運A18站搭乘接駁車直達老城區，推廣小鎮風光。為了替即將到來的小鎮漫遊年宣傳，觀光局還舉辦了兩場漫遊行程，分別是高雄出發的「12月7日台南安平一日小旅行」與「12月14日高雄美濃一日小旅行」，行程也融合當地特色手作DIY行程，讓參與民眾可以體驗深度文化之美。

(中時 )