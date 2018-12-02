《翻爆旺美食》鄉親掛保證 超人氣羊肉爐看這啦！

2018年12月02日 11:48 中時電子報 綜合報導

◎熱銷30年 山腳下的好手藝

花蓮縣美崙山腳下的丸張羊肉爐，丸張老闆三兄弟傳承母親在吉安黃昏市場熱銷30年手藝，湯頭美味，羊肉又沒騷味，因為生意太好，在不少顧客的建議下，決定在新城鄉嘉南路展店，除了老店繼續營業，饕客冬天也可輕鬆坐在店面進補養生。

◎免驚嘸伴 個人羊肉爐親民

想吃羊肉爐又怕沒伴？新北市板橋漢生東路的東悅一碗小肥羊推出一人份羊肉爐，雖小小一鍋，湯頭卻是店家用數十種香料熬煮，搭配肉質軟嫩的小羔羊，吃得到羊肉爐的美味，價格也比一般大份量羊肉爐親民，是想一人吃羊肉爐的首選。

◎暖心吃法 大漢王朝不油膩

龜山大漢王朝羊肉爐以高CP值聞名，店內除了羊肉爐還有烏骨雞，小份只要280元，大份僅要560元，店內品項繁多，包括吃過都說讚的羊油麵線、生炒羊肉、脆皮肥腸等，搭配熱騰騰的羊肉爐， 讓人吃了讚不絕口。

◎鄉愁美味 全羊料理超澎湃

講到羊肉爐，南投人都曉得「土羊肉溪州分店」，奇特的店名是因為老闆詹世財的父親，在故鄉彰化縣溪州鄉賣羊肉，所以他在南投開分店；不過，帶著鄉愁的美味在南投飄香40年，他鄉也已經變故鄉了！

◎原味覺醒 羊肉界的愛馬仕

台南市南區灣里羊肉店在地經營1甲子，10年前由第3代林英輝接手，推出羊肉爐，湯頭清爽滋味足，被形容是「羊肉界的愛馬仕」，林英輝將店名改為「咩」經營品牌形象，但強調極力留住的是「阿公的味道」。

◎冬天圍爐 呷合口味享幸福

「湯頭要甜沒有撇步，就是用時間去熬」，經營羊肉料理超過15年的老闆娘許月珍，從夜市一處小攤位起家，如今在屏東市開起一間店面，累積不少忠實顧客，尤其天氣轉涼之際，老饕紛紛上門，一同圍爐品嘗這幸福滋味。

(中時電子報)