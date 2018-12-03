自己養的！日月潭「山茶雞肉飯」平價美味

2018年12月03日 07:16 中時 沈揮勝

「山茶雞肉飯」以放養山雞的雞肉絲搭配香菜、雞湯，美味實惠。（沈揮勝攝）

鄉親小聚吃粗飽，也可以享用快炒。（沈揮勝攝）

涂美后的放山雞，養在草屯山茶巷老宅的農場內。（沈揮勝翻攝）

「山茶雞肉飯」老闆涂美后強調食安、收費透明。（沈揮勝攝）

「山茶雞肉飯」也提供小菜，每碟30元。（沈揮勝攝）

日月潭所在地魚池鄉，郵遞區號是555。從台中開車經埔里愛蘭前往日月潭，一定會經過台21線指標55.5公里處！找到這個位置續行5秒鐘，右邊有個停車場，招牌寫著「山茶雞肉飯」，在這裡用餐，1碗雞肉飯、1碟小菜加1碗湯，100元有找！

「有些人會很在乎，風景區用餐的價格問題！」山茶雞肉飯老闆涂美后說，她這家店「真真正正吃粗飽」，雞是自己養的、菜是自己種的，除了作生意，自己也享用；平價消費，沒有食安疑慮。

涂美后家在草屯鎮雙冬里「山茶巷」深山裡；來到魚池鄉開店不忘本，就用老家地名當店名。而舊宅「山茶農莊」則放養大群雞鴨，也提供開會、聚餐，但山莊部分必需要先預約。

「山茶雞肉飯」採道地傳統味，野地放養的雞肉、米飯、香菜，澆上香噴噴的雞汁，大碗45元、小碗35元，就算不另外點菜，1碗雞肉飯也可以吃得很過癮。

小菜則包含小魚干炒花生、日月潭地區特有的菇菌類，或是番茄炒蛋等時菜，1碟30塊錢；湯料也是依據季節，菜園裡有啥就搭配啥，1碗20元；這裡離日月潭九龍口僅5公里、離九族文化村4公里，如果沒塞車，都是3、5分鐘車程。

「出來玩，用餐費用好掌握！」當地新城村長沈華儷、隔壁庄大雁村長謝棟漢，以及在地熟客蘇鎮山都說，除了單純滿足胃腸的雞肉飯，點用涂美后的快炒、鍋湯也算另種享受，每樣菜色從幾十塊錢到200多元的都有，最重要的是安全、美味、價格透明。

店名：山茶雞肉飯

地址：南投縣魚池鄉新城村通文巷8-3號（當地信仰中心順天宮修悟堂廟口）

電話：049-2897922

營業時間：上午10點30分到晚上7點，假日延長到晚上8點。周二休息。

價格：雞肉飯大碗45元、小碗35元，小菜30元，配湯20元；快炒時價，依菜單標示。

(中時 )