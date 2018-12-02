「以菜換蔡」已成最新台灣共識 游梓翔7字吐槽小英

2018年12月02日 11:56 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統日前在中常會召開前公開發表談話，並表示「在我們推動改革的同時，沒給予受影響的人足夠的撫慰；在往進步價值前進的時候，沒注意到社會大眾有沒有跟上」。對此，世新大學副校長游梓翔直言，當民進黨還在那裡「鞏固領導中心」時，「菜」的問題早已躍居台灣的核心，而蔡英文還是「原來那個蔡英文」，種種跡象表明，「以菜換蔡」已成最新的台灣共識。

民進黨九合一選舉潰敗，蔡英文總統當晚隨即宣布辭去民進黨黨主席，她日前赴黨中央向黨工道別，並在中常會召開前公開發表談話。蔡提及，改革沒有錯，「在我們推動改革的同時，沒給予受影響的人足夠的撫慰；在往進步價值前進的時候，沒注意到社會大眾有沒有跟上」。

對此，游梓翔PO出「以菜換蔡已成台灣共識」一文，並指出台灣真熱鬧，「賣菜郎」韓市長在高雄掀起韓流，朱市長也當起「買菜郎」。一時之間，看似不起眼的「菜」成了主角。游梓翔提及，「菜」其實是台灣人轉換腦袋，重視經濟、追求幸福的隱喻。說了半天廢話、不斷在吵意識形態，只要桌上沒有菜，想吃菜的沒菜吃，種菜的沒得到照顧，一切都是空談。

另一方面，只見蔡英文還在哪裡談「進步價值」、「社會大眾沒有跟上」。游說社會壓力下終於做了部分人事調整，但對於到底是哪些事做錯了，還是模模糊糊。無論怎麼看，蔡英文都還是「原來那個蔡英文」。

他直言，當民進黨還在那裡「鞏固領導中心」時，「菜」的問題早已躍居台灣的核心，種種跡象表明，「以菜換蔡」已成最新的台灣共識。

(中時電子報)