川習會大進展 「中國女孩」太毒 陸同意列管

2018年12月02日 11:57 中時電子報 吳映璠

正當外界正歡欣鼓舞川習二會達成90天貿易停戰協議，其實此次會議還有另一項重要進展，就是北京方面終於同意將暱稱為「中國女孩」的超級毒品「吩坦尼」（fentanyl）列為管制物質，未來若還有人將此藥物賣到美國，將受到大陸法律重罰。

除了貿易戰達成正面結果，藥物管制方面也取得重大進展。美聯社報導，大陸國家主席習近平已經同意，將合成鴉片類止痛藥「吩坦尼」列為管制物質。

吩坦尼有幾個可愛暱稱，包括「中國白」（China White）及「中國女孩」（China girl）。不過它實際上非常毒，藥效比海洛因強50倍，每年在美國造成上千件毒品致死案例。

多年來，美國官員持續向北京政府施壓，希望大陸對吩坦尼採取更強硬的管制態度，如今習近平已經同意，白宮發言人桑德斯表示：「這意味未來若有人將吩坦尼賣到美國，將受到大陸最嚴厲的法律制裁。」

吩坦尼其實是一種止痛藥，不過在美國止痛藥濫用的情形越來越嚴重，甚至成為當前最要緊的公共健康議題，根據官方統計，每19分鐘就有一人因止痛藥濫用奪走性命。川普也於2017年10月發布警訊，稱止痛藥濫用成為美國公共健康危機，並表示將與習近平優先討論大陸濫製吩坦尼的議題。

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission, USCC）去年2月出具報告，稱大陸是美國非法吩坦尼及類吩坦尼物質的主要來源國。

報告也指出，大陸吩坦尼出口商多年來以改變配方、分子樣態等方式，規避大陸法令，北京當局的反應速度則慢半拍，沒有新增規定回應這些不法舉動。

(中時電子報)