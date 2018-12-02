習川會結果出爐 關稅措施停火

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眾所矚目的「習川會」結果出爐，大陸外長王毅於當地時間1日表示，中美兩國元首當晚在布宜諾斯艾利斯達成共識，將停止加徵新的關稅。兩國元首將適時再次進行互訪。美國也稱繼續遵守一個中國原則；美國白宮會後則發表聲明稱，兩國將停止相互加徵新關稅並就技術轉讓、智慧財產權、非關稅壁壘、網路竊取和農業等貿易問題進行談判，若沒有在90天內達成協議，目前10%的關稅還是會提高到25%。

大陸新華社報導指出，大陸外長王毅於當地時間1日表示，中美兩國元首進行了兩個半小時的深入交流，遠超預定的時間。兩國元首當晚會晤中同意，中美關係一定要搞好，也一定會搞好，雙方同意推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，並將適時再次進行互訪。

王毅指出，雙方就經貿問題達成共識，將停止加徵新的關稅。雙方工作團隊將根據兩國元首達成的原則共識，朝著取消所有加徵關稅的方向加緊磋商。中方願意根據國內市場和人民的需要擴大進口，包括從美國購買適銷對路的商品，逐步緩解貿易不平衡的問題。中美同意相互開放市場，在大陸新一輪改革中，使得美國的合理關切得到逐步解決。

雙方都認為，這次會晤達成的原則共識意義重大，不僅有效阻止了經貿摩擦的進一步擴大，而且為雙方合作共贏開闢了新的前景；不僅有利於中美兩國各自的發展和人民的福祉，而且有利於世界經濟的穩定增長和各國的利益。

同時，雙方也談到台灣問題，王毅表示，美國稱繼續遵守一個中國原則。

路透社報導稱，美國白宮在會晤後發表聲明表示，中美將停止相互加徵新關稅並進行談判，爭取在90天內達成協議。如果沒有在90天內同大陸就包括技術轉讓、智慧財產權、非關稅壁壘、網路竊取和農業等在內的貿易問題達成協議，目前10%的關稅會提高到25%。

按照此前計畫，美國會在明年1月1日把對2000億美元進口自大陸的產品關稅，從10%增加至25%

(中時 )

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