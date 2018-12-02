習川會達成共識 陸媒：大陸駕馭得了來自世界的風雨變故

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習川會達成共識，暫停升級關稅等貿易限制措施。對此，大陸《環球時報》評論稱，這是中美今年貿易摩擦升級以來雙方取得的重要階段性進展。中美經貿關係盡可能穩定下來，是兩國的共同利益，也是世界的普遍期待。大陸公眾應抱持平常心，無須因中美貿易談判形勢波瀾起伏、一驚一乍。大陸改革開放大格局已定，駕馭得了來自世界上的各種變故與風雨。

大陸《環球時報》評論指出，兩國領導人指示雙方經貿團隊加緊磋商達成協議，取消今年以來加徵的關稅，推動雙邊經貿關係儘快回到正常軌道，實現雙贏。

評論稱，同時，中美雙方將探討從擴大市場准入到保護智慧財產權，避免強制技術轉讓，再到共同反對網路竊密等一系列共同關切的問題，並且達成協議。這項工作須在明年4月1日之前完成，否則美方將不繼續遵守不再增加關稅的承諾。

評論指出，這顯然是中美今年貿易摩擦升級以來雙方取得的重要階段性進展。今年是中美關係的多事之秋，也是全球經濟和政治關係頻現波瀾的一年。中美經貿關係盡可能穩定下來，是這兩大經濟體的共同利益，也是世界的普遍期待。

評論強調，中美貿易摩擦和衝突是進一步理順雙方貿易不那麼令人愉快的方式，乃至陣痛。貿易戰從來就沒有贏者，它的結束方式也不可能以輸贏論。這個世界從理論上講不該有「打到底」的貿易戰，中美應當有智慧通過冷靜的磋商將兩國貿易關係再次大體理順。

評論認為，大陸公眾應當保持一顆平常心，中美貿易談判形勢波瀾起伏，但心態無需跟著一驚一乍。大陸改革開放的大格局已定，它包容得下、駕馭得了來自世界上的各種變故和風雨。能夠消化各種各樣的不利因素，也能夠更平和地看待外界的不滿，對通過互動解決問題更加積極、豁達。

(中時 )

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