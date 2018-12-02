大陸撞球員于德陸、曹宇鵬打假球被禁賽罰款

2018年12月02日 13:14 旺報 林永富

世界職業撞球和斯諾克協會1日發表聲明宣布，中國大陸球員于德陸和曹宇鵬因為打假球，將分別被處以禁賽10年9個月和6年的處罰。

聲明中說，于德陸和曹宇鵬在9月21日和11月2日兩次參加一個由3人組成的獨立委員會舉辦的聽證會，面對調查結果，兩人都承認通過操縱比賽結果為本人和親友牟利的行為。

于德陸承認，他曾經在兩年半內，先後在5項賽事的5場比賽中打假球，並為此獲得可觀的利益。他同時也承認參與非法賭球、面對調查人員撒謊和拒絕配合調查的行為。

根據世界撞球協會的相關規定，于德陸的行為最低將被處以12年的禁賽處罰，但考慮到他在調查的後期有認錯表現，禁賽期縮短至10年零9個月，禁賽期從2018年5月25日到2029年2月24日。他同時還要繳交20823.8英鎊（約合818845元新台幣）的罰款。

曹宇鵬則在調查中承認，他曾在2016年的3場比賽中作假，並拒絕配合世界撞協的調查。根據相關規定，曹宇鵬本來應該至少被處以禁賽8年的處罰，但同樣因為有認錯表現，禁賽期被縮短到6年。其中2年半是無條件被禁賽，另外3年半時間是否繼續被禁賽，要看他是否能為世界撞協的反腐活動提供協助。

于德陸今年30歲，被臨時禁賽時世界排名43位。曹宇鵬27歲，當時排在世界第38位。

于德陸的禁賽期在斯諾克歷史上僅次於斯蒂芬．李，2013年這名當時排名世界第5的英國球員被處以禁賽12年的處罰，他被指控在7場比賽中打過假球。

世界撞協透露，于德陸操縱的5場比賽分別在印度公開賽預選賽、保羅．亨特精英賽、威爾斯公開賽、歐洲大師賽預選賽和上海公開賽中，最近的一場比賽是在2017年11月15日的上海大師賽，當時他以3比5輸給英國選手麥夫林。他在這5場比賽中2勝3負，2場獲勝的比賽，他提前操縱了比賽結果，將最後的比分都設定在4比3，儘管對手並不知情。在其中一場比賽中，于德陸為比賽結果押了65000英鎊，如果操縱成功，他可以淨賺86000英鎊。

曹宇鵬操縱的3場比賽對手非常知名。第一場是在2016年1月15日的威爾斯公開賽中，他以1比4輸給兩屆世界錦標賽亞軍阿里．卡特，第2場是在6月30日的印度公開賽預選賽中，他以0比4輸給前世界冠軍賓漢姆，第3場發生在2016年的11月24日的英國錦標賽中，他以1比6輸給蘇格蘭名將馬奎爾。曹宇鵬坦白說，他從每場比賽中都得到了5000英鎊的回報。

(旺報 )