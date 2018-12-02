自閉症兒從小被霸凌 用繪本寫故事拿文學金獎

建安國小五年級的范顥馨今年以繪本《《阿嬤的愛》拿到羅慧夫兒童文學獎金獎。鄭郁蓁攝影

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為讓更多成人了解自己的行為會影響孩子一輩子的行為和價值觀，羅慧夫顱顏基金會今天舉辦「第二十一屆用愛彌補兒童文學獎」，目前國小五年級來自單親家庭的范顥馨，因為自閉症，從小就飽受同學霸凌，但阿嬤仍堅持每周帶她出門畫畫和運動培養興趣，受到阿嬤的鼓勵今年成功轉學考上美術班。

羅慧夫基金會指出，台灣自閉症人口有1萬3千多人，相當於每2000人，就有1人是自閉症，其中自閉症兒天生不善於表達，常常答非所問，被同學霸凌往往是「常態」的社會事件。

就讀台北市建安國小五年級的范顥馨，從小情緒波動就很大，無論是待在家或是出門總是無法控制情緒，任意哭鬧，鄰居還曾經報案，以為孩子遭到家暴…，直到四歲幼稚園老師發現她的異樣就醫後才確診為自閉兒。

因為是單親家庭，媽媽需要出門負擔經濟，多由阿嬤照顧的顥馨天生不善於表達，常常答非所問，在學校一直是同儕欺負的對象，但阿嬤相信孫女只要多加練習就能和其他孩子一樣培養自己的興趣，每周四次的早療課程，不論颳風下雨，阿嬤帶著顥馨從不缺席。

「阿嬤就像我的天使」，顥馨對繪畫特別喜愛，家中的牆面就是她的畫布，從沒有接受過正統的繪畫訓練，今年不僅成功考上了建安國小美術班轉學考，她還把自己克服自閉症的心路歷程以及感謝阿嬤無微不至的照顧畫成繪本《阿嬤的愛》，拿到今年的金獎，她說，自己最喜歡和阿嬤相處的時光。

另一名台南市建功國小五年級劉宥侖，以《爸！乾杯》描述作者從爸爸身上學到很多處事的態度拿到銀獎。宥侖說，他觀察到爸爸也有很多缺點，也有很多事不會做，但爸爸總是願意去嘗試，去模仿別人的方法，爸爸以身作則，讓他覺得即使事情沒做好，也不必覺得天崩地裂，不停的練習，直到越做越好。

(中時 )

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