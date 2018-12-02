Lulu與阿達「男主外、女主內」情侶檔入主中天主持節目

2018年12月02日 12:54 中時 蕭雅玲

Lulu接下中天全新益智綜藝節目《燃燒吧！大腦君》主持棒，男友阿達一肩扛起街頭實驗VCR部分，即將在16日晚間9點首播，2人「男主外、女主內」的組合，被問及與阿達是否會私下討論節目的主持內容及方向，Lulu表示：「我們兩個主持基本上就是你走你的陽關道，我走我的獨木橋，當作互不認識啦！」Lulu認為這樣才能在節目上擦出更多火花，如果私底下就討論完會少了驚喜感。Lulu肯定男友的主持功力，大讚他很會主持、邏輯清晰，很期待在棚內看到阿達爆笑精彩的外景VCR。

27歲的Lulu最近主持量暴增，新節目也一個接一個開，從網路到電視幾乎每天都可以看到她的身影，成為主持量最多的女藝人。6年前從中天《大學生了沒》嶄露頭角，出道多年再次回到當年節目錄影的攝影棚，從一個青澀懵懂、涉世未深的大學生，搖身一變成了一線主持人，她說雖然壓力很大但也很榮幸、很開心，有一種衣錦還鄉、光榮返家的感覺。

Lulu透露多年前曾經參加由胡瓜、Janet主持的益智節目《金頭腦》，但因為太緊張，一個手滑選錯了答案慘遭淘汰，為了雪恥，這次她不當來賓猜題，直接接下《燃燒吧！大腦君》的主持棒，就是為了在大家面前展現自己聰明機智的一面。Lulu表示自己從小就是很會考試的人，對於猜題很有把握，加上主持綜藝節目多年的經驗，相信更能以綜藝思維解答製作單位設計的題目，擺脫當年秒被淘汰的慘況，她有信心絕對扳回顏面。

(中時 )