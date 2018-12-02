民俗體育競賽 外垵國小舞龍奪4連霸

外垵國小舞龍隊在107學年全國各級學校民俗體育競賽完成連4年特優。(臺南大學提供)

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中時電子報
／綜合報導
107學年全國各級學校民俗體育競賽，文陣戰鼓男女混合組國小學童們表現精彩。(臺南大學提供)

107 學年度全國各級學校民俗體育競賽第一梯次結束，來自全國231支隊伍、超過3300人次競逐，為本學年最大梯次競賽，澎湖縣西嶼鄉外垵國小在競速舞龍國小混合組、女子組雙雙完成特優「4連霸」，而去年在文陣類其他藝陣（鼓吹陣）只拿下優等的金門縣金城鎮中正國小，今年捲土再來，終於在這個項目一圓第5次特優的美夢。

第一梯次的比賽包括舞龍、醒獅、臺灣獅與客家獅、文陣四個大項目，外垵國小舞龍隊比賽前一天就提前到現場練習，正式比賽時小朋友們都能將平常練習時的表現呈現出來，尤其是女子組以54秒的優異成績獲特優，另在混合組以62秒也贏得特優。

外垵國小舞龍隊教練李正榮指出，對於外島小朋友說要來到本島參賽很不容易，單單全隊的經費就是一筆很龐大的開銷，好在有澎湖縣政府和西嶼鄉公所給予補助，小朋友才得以參賽，他給小朋友在這次比賽的表現打96分。

金門縣金城鎮中正國小由校長蔡雪芳親自帶隊出征，教練李麗娟表示，中正國小從102年起至105年在文陣類其他藝陣（鼓吹陣）拿下「5連霸」，去年意外以優等收場，今年奪回特優。

在中正國小指導民俗體育長達22年的李麗娟補充，學校的鼓吹陣隊成立於民國86年，是全國目前碩果僅存的鼓吹陣陣頭，在歷任校長的堅持與家長們的支持之下，學校一直擔負著保存鼓吹陣的重責大任，希望讓鼓吹陣繼續成長茁壯。

本學年全國民俗體育競賽還有兩個梯次的比賽，將分別於12月8、9日在臺南市國立臺南大學舉行，競賽項目有扯鈴、陀螺、武陣，以及12月15日在新北市板橋區文德國民小學，項目則有跳繩、撥拉棒、砌磚、流星球、踢毽。

(中時電子報)

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