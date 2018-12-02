執政2年敗掉428萬選票 柯志恩稱最該下台的是她

2018年12月02日 12:51 中時電子報 戴安瑋

國民黨藉立委柯志恩在臉書上發文。翻攝柯志恩臉書

大選雪崩式大敗，蔡英文除道歉、辭黨主席外，昨再開鍘辭去3位首長，不過，國民黨籍立委柯志恩說，蔡總統近日文青式的道歉，民眾聽懂了嗎？不免令人懷疑，民進黨真的知道為何失去民心？民進黨若只想找該該3位首長當代罪羔羊，恐怕2020還會再被民意教訓一次。

柯志恩在臉書上發文表示，蔡總統道歉時，對其黨員喊話，謂執政黨仍「走在正確的道路上」、「我們在往進步價值前進的時候，沒有注意到社會大眾有沒有跟上」，莫非這是指人民不懂她(蔡英文)深奧的「進步價值」，且悟性及步調太慢，沒跟上她的改革腳步？到底她在反省自己還是檢討人民？

柯志恩氣憤的說，當初下令務必通過一例一休、前瞻預算、包括陳師孟等總統提名人事，以及所有鬥爭性法案，讓社會紛擾不安者又是誰？蔡英文竟能奇妙的說：「我雖然做出決策，但沒有站在第一線領導，這導致了社會更分裂」怪了！那麼過去誰在第一線領導？是賴清德院長嗎？還是另有其人？

她表示，2016民進黨贏了國民黨308萬，這次倒輸了120萬票，等於2年多敗掉428萬選票，都讓這三位閣員扛罪，總統和閣揆不臉紅嗎？冰凍三尺非一日之寒，選舉潰敗絕非一個北農總經理及幾位閣員所造成，民進黨若只想找他們當代罪羔羊，恐怕2020還會再被民意教訓一次！

更重要的是，倘若府院黨思維不變、作風不改、蠻橫依舊，眼中只有權位算計，只在內閣換幾張臉孔，國家治理就能撥亂反正嗎？換了三位閣員就代表為敗選負責、真心悔改？這樣的檢討也太廉價了吧。

行政院昨同意3首長請辭下台的，為環保長李應元、農委會主委林聰賢、交通部長吳宏謀。

(中時電子報)