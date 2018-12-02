陸開放超商買賣藥品 首家許可店落戶北京朝陽區

2018年12月02日 13:01 旺報 孫曜樟

現在，大陸民眾購買治療傷風感冒、頭痛等常見症狀的藥物和醫用棉花棒、寶寶貼等家庭常備品，再也不用東奔西走找藥店或去醫院了，出門找到有經營許可的超商就能解決。12月1日上午，北京朝陽區首家經營藥品、醫療器械的超商正式獲批，這也象徵北京首家可以經營藥品、醫療器械的超商正式落戶朝陽。

獲得《藥品經營許可證》的是京客隆京捷生鮮東大橋店，該店可按有關標準申請零售經營乙類非處方藥、二類醫療器械，目前該店已上架62種乙類非處方藥和35種二類醫療器械。1日該店門口處有兩排非處方藥和醫療器械的架子，擺放著聽診器、血壓計、板藍根顆粒、六味地黃丸等一些常見的治療感冒發熱的非處方藥和醫療器械。一位正拿著兩盒感冒藥排隊結帳的女士說，現在能在這兒買到這些藥可方便多了，原來要開點兒感冒藥，最近的藥店還得坐兩站地呢。

京客隆集團副總經理王虹說，公司遞交申請後沒多久，朝陽區食藥監局就安排了檢查專員到店核查。打破食品藥品經營界限，為我們企業發展營造了更好的營商環境，也方便了消費者，企業將加強日常自查，嚴格落實藥品安全主體責任，在保障安全的前提下給消費者提供更多便捷服務。

朝陽區食藥監局副局長解峰表示，平常監管藥店的飛行檢查將來也同樣適用於這些經營藥品的便利店，確保藥品品質安全。另據瞭解，如果便利店想要申請《藥品經營許可證》，必須要在大型商圈或大型購物商場經營、且經營面積不低於20平方公尺。

(旺報 )