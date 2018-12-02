倒車撞BMW下車看沒事 女落跑遭逮

警方調閱監視錄影帶證實武女駕駛的白色自小客在倒車時撞到路邊的藍色ＢＭＷ。（馮惠宜翻攝）

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BMW車主發現刮痕後氣得報警。（馮惠宜翻攝）
武姓女子駕駛的白色自小客也因碰撞右側車身明顯凹下去了。（馮惠宜翻攝）

台中一名35歲武姓女子10月間在路口倒車時撞到一輛停在路邊的BMV，不但自己車身左側側身留下一道一道刮痕，但她只下車查看一下就開車離開，後來BMW車主要開車時發現車子被撞，氣得報警，警方找到肇事的武姓女子，也依肇事逃逸將她函送法辦。

這起事故發生在高工路206號路旁，BMW車主30歲的簡姓男子向台中市警察局第三分局交通分隊報案，表示他車子停放在路旁，後來開車時發現左側身車出現了一道又一道的擦痕，才知道自己的車被撞，對方沒有留下任何聯絡方式就離開，請求警方能找到肇事車輛，賠償他的損失。

警隨即調閱路口監視器過濾，以車追人找到35歲的武姓駕駛，駕駛表示當時她在路口倒車，知道自己有撞上一輛車，當時有下車察看，發現該車沒有怎樣就開車離去了，警方看到報案人的車損照片，左側車身被撞凹，這麼明顯的車損，竟稱以為沒怎樣這種理由誰能接受，不管怎麼辯解都不能抹煞她發生碰撞的事實。

台中市警察局第三分局交通分隊長蔡興邦表示：「女駕駛因倒車未注意後方來車，擦撞路旁車輛發生交通事故，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發」。

(中時 )

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