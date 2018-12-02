倒車撞BMW下車看沒事 女落跑遭逮

2018年12月02日 13:23 中時 馮惠宜

BMW車主發現刮痕後氣得報警。（馮惠宜翻攝）

武姓女子駕駛的白色自小客也因碰撞右側車身明顯凹下去了。（馮惠宜翻攝）

台中一名35歲武姓女子10月間在路口倒車時撞到一輛停在路邊的BMV，不但自己車身左側側身留下一道一道刮痕，但她只下車查看一下就開車離開，後來BMW車主要開車時發現車子被撞，氣得報警，警方找到肇事的武姓女子，也依肇事逃逸將她函送法辦。

這起事故發生在高工路206號路旁，BMW車主30歲的簡姓男子向台中市警察局第三分局交通分隊報案，表示他車子停放在路旁，後來開車時發現左側身車出現了一道又一道的擦痕，才知道自己的車被撞，對方沒有留下任何聯絡方式就離開，請求警方能找到肇事車輛，賠償他的損失。

警隨即調閱路口監視器過濾，以車追人找到35歲的武姓駕駛，駕駛表示當時她在路口倒車，知道自己有撞上一輛車，當時有下車察看，發現該車沒有怎樣就開車離去了，警方看到報案人的車損照片，左側車身被撞凹，這麼明顯的車損，竟稱以為沒怎樣這種理由誰能接受，不管怎麼辯解都不能抹煞她發生碰撞的事實。

台中市警察局第三分局交通分隊長蔡興邦表示：「女駕駛因倒車未注意後方來車，擦撞路旁車輛發生交通事故，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發」。

(中時 )