2萬5體驗當AV男優？ 情趣女王提這點要台男小心

2018年12月02日 13:20 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

日本A片在台男心中有一定地位，不少台男都曾幻想床戰過女優，現在就有一個「男優選秀平台」，讓不少網友紛紛TAG自己朋友去挑戰一下，不過號稱「情趣用品女王」的SallyQ的質疑說，「哪有先繳錢的道理？」懷疑有詐騙嫌疑。主辦單位則表示，一切合乎程序，還會幫台灣男生代辦工作證等項目。

情趣用品女王SallyQ則質疑過去她跟日片商合作的經驗，都是透明化也不需要先繳費。（圖／翻攝自SallyQ臉書）

據《蘋果》報導，有臉書粉絲團PO出「男優體驗營」的活動資訊，指出徵求台灣演員10人即開拍、每人25000元台幣、就有機會與兩位「社群粉絲四萬的美少女」與「作品量相當大的巨乳女優」合拍AV。

消息一出，馬上引起廣大粉絲留言，紛紛TAG好友快來報名，成為台灣之光就趁現在！但情趣用品女王SallyQ質疑，過去她與片商合作過，在日本徵選男優，不會有「不知道片商」、「不知道女優」的情況，且到日本拍片，都要有工作證，完事後也會領酬勞，「怎麼有應徵工作先交錢的道理？」

主辦單位寫下規則，強調將選出10位台男攻日。（圖／翻攝自中指通臉書）

對此，主辦單位表示，由於報名者未有專業拍攝經驗，拍攝效果很難預測，費用是要用來支付影像製作費用，但製作組會幫忙處理工作證，完事後也會另外給予酬勞。據悉，已有數人報名，要是報名過於踴躍，會增加女優加拍第二支作品。

片場拍攝示意圖。（圖／翻攝自中指通臉書）

知名AV評論家「一劍浣春秋」也說，在日本拍A片，男優確實不用先付錢，但這是台灣公司談好的拍攝活動，程序上不同，他表示「我查證過了，這個活動不是騙人的。」至於徵選台灣男優是否違法？警方表示，PO文只要不涉妨害風化、兒少性剝削等，就沒有違法。

(中時電子報)