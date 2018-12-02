關懷盃》4年級幸世賢攻守俱佳 潘彥廷讚：打得比我好

千秋國小4年級的幸世賢。（鍾亞芳）

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中時電子報
/台東報導

南投縣千秋國小今天（2日）在原棒協關懷盃拿下隊史最佳的季軍，其中千秋先發游擊手幸世賢單場揮出攻守俱佳，助隊以5比1獲勝，此役轉播球評統一7-ELEVEn獅潘彥廷也稱讚他揮棒動作完整，得知幸世賢才4年級時，他傻眼道：「打得比我小時候好。」

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幸世賢3打數2安打都是三壘安打，且還在6局下得點圈有人時策動雙殺守備，助隊以4分差獲勝，他雖3年級才加入球隊，但幼稚園時就會跟哥哥幸紘恩一起玩棒球，等到可以加入棒球隊的年紀就立刻加入球隊，千秋教練賴俊成說：「他天份不錯、球感好，速度也滿快的。」

幸世賢不只是球隊游擊手，還能擔任投手，曾經在關帝廟盃登板投球，自認投得還不錯，不過他表示：「比較喜歡當游擊手，因為比較好玩。」布農族的幸世賢極具運動天份，不但是棒球校隊，更是跆拳道與籃球校隊，現在跆拳道正要升上黃帶，小小年紀就成為「三棲選手」。

雖然現在從事許多運動，不過幸世賢最喜歡的還是棒球，而且最欣賞Lamigo桃猿的王柏融與富邦悍將的申皓瑋，他說：「籃球是打好玩的，以後還想繼續打棒球，哥哥有恩我說打球很辛苦，他跟我說，很累的時候撐住！不要放棄。」

此役由統一7-ELEVEn獅潘彥廷擔任轉播球評，他稱讚這場比賽的小球員基本動作不錯，尤其千秋2、3兩棒（幸世賢、全叡）的揮棒動作很完整，在這個層級相當優秀，而聽聞幸世賢才4年級，加入球隊僅1年多時，他傻眼了一會兒才說：「真的嗎？」

(中時電子報)

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