「高雅暖女」對比凶狠民進黨 胡幼偉：她殺傷力最強

韓國瑜勝選，女兒韓冰（右）輔選功不可沒。（本報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

這次九合一選舉造成韓流旋風，完全素人登場而攫獲大眾目光的人是誰？毫無疑問地，韓國瑜的女兒韓冰可謂一戰成名。文化大學新聞系主任胡幼偉認為，這次選戰中，殺傷力最強的人就是韓冰！她那種「高雅暖女」的氣質，擊垮了整個民進黨的社會形象。

胡幼偉今(2)日在臉書發文，談到「韓冰的殺傷力」，其實用武俠小說的口吻來講，這次選戰中殺傷力最強的人，其實就是韓冰！這和她的外貌身高身材倒沒有什麼太大關係；主要是她在選戰中後期出場後，那種「高雅暖女」的氣質，擊垮了整個民進黨的社會形象。

胡幼偉分析，民進黨的整體社會形象，就是殺氣重、鬥性強、刻薄寡恩、以整人為己任的這種氣質。從黨主席到幾乎所有枱面上的政治人物，一直到綠網軍部隊，都是如此。民進黨的女性政客，給人的印象，更是如此。

在台灣藍綠政治鬥爭的場景中，似乎從來沒有像韓冰這樣的人物，參與過政治會戰。而她的高雅暖女形象，立刻成為所有民進黨凶狠政客的強烈對比。

胡幼偉認為，韓冰柔而不弱，愛而不恨、笑而不凶、超越而不對幹，讓民眾對政治有了新的想像，於是馬上棄絕了老派作風的民進黨。是不是喜新厭舊呢？是的！因為，民進黨政客群的嘴臉，已經看了太久，早就看膩了。當然，民進黨在議員候選人中，這次也有幾位美女刺客，但都不在主戰場上，大家沒有印象。

胡幼偉相信，「韓冰也沒有意識到這一切；但她的高雅暖女柔術，的確成為台灣政治武林中，最高段的武功，而這也是由於民進黨太過凶殘、殺戮太過的緣故啊！」

(中時電子報)

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