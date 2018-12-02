檢舉交通違規改採「實名制」明年元旦起增留身分證

2018年12月02日 13:36 中時 李宜秦

交通部修正《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，從明年元旦起，若要檢舉交通違規案，將採「實名制」，檢舉人除須留下姓名、電話外，還須附上身分證字號，避免匿名檢舉造成的查證困難。

交通部路政司長陳文瑞表示，現行的檢舉交通違規案例需提供姓名、電話，由於警察單位後續若要查證違規事項，可能需要檢舉人的協助，避免出現被檢舉人不服的狀況。

然而近日檢舉案件多，某些檢舉人會留假名、綽號等做匿名檢舉，若被檢舉人不服，或上訴到法院審理時，如此一來也會造成警方、法官的查證困難。因此警政署向交通部提出建議，希望改以實名制檢舉，要求檢舉人留下身分證字號。

內政部警政署統計，2017年民眾交通違規檢舉案多達169萬件，佔所有違規案中的16％，其中又以檢舉違規停車最多，佔檢舉案60％，甚至有不少檢舉人針對同一輛違規車輛檢舉。

陳文瑞說，有的民眾會拍攝幾天前的違規停車照片檢舉，當警方受理時早已時隔多日，若被檢舉人否認的話，警方也無從查證，因此民眾若遇到違規停車狀況，其實可以直接打電話向警方反映，警方也可以立刻前往現場處理。

另外現行規定是小違規勸導後可免罰的「微罪不罰」，如深夜違規停車、車牌污穢、紅燈未及時停車使車身超過停止線、亂按喇叭、未依標誌減速慢行等案例，違規民眾經勸導後改正就可免於被開單。然而因檢舉案過多，警方已沒有勸導空間，也使被檢舉的民眾抱怨連連。

陳文瑞說，考量到查證問題、惡意檢舉等，交通部目前已公告《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》的修正法案，未來若要檢舉道路違規案例的民眾，都須留下姓名、電話、身分證字號，明年元旦起實施，讓檢舉者與被檢舉者雙方關係對等，警方也可據實依證開罰。

(中時 )