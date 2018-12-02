心疼黃子佼崩潰暴哭 孟耿如：我以你為榮！

2018年12月02日 13:53 中時 林淑娟

柯奐如、孟耿如、劉倩妏出席公視新創電影《無界限》首映。（盧禕祺攝）

孟耿如出席公視新創電影《無界限》首映。（盧禕祺攝）

黃子佼籌備多時的個人專輯預計12月26日發行，日前卻突然傳出〈妳像風〉一曲因版權問題無法收錄，專輯險成「10–1」首歌，讓他崩潰暴哭，所幸五月天阿信出手相救，並已於1日完成錄音。黃子佼女友孟耿如2日與柯奐如、劉倩妏出席公視新創電影《無界限》首映時被問到此事，她表示，昨天剛好自己沒事，就陪著他去錄音「殺青」，「總算圓滿順利完成，替他欣慰」。

孟耿如2日上午在臉書以紅色愛心標記男友黃子佼，有感而發寫下：「追求自己夢想的人，不管在哪個時刻總是好有魅力。如果今天一路順遂，最後的結果也就會是意料之內的平淡。老天爺在路途上總是會給你很多艱辛困難的事，那些關卡總是意料之外的。但就是因為這樣最後的果實才會很美，甚至被增添了很多驚喜甜味，看著你這一路追尋自己的夢，真以你為榮。」

孟耿如受訪時說，本來看他很難過，自己也無能為力覺得幫不上什麼忙，有點無助感，能做的就是幫他分擔，「昨天他去錄音了，有種殺青的感覺。上次他以為殺青時我剛好在忙，沒辦法陪他。昨天我剛好有空，沒想到昨天才是真正的殺青」。她說昨晚黃子佼以歌手身份去「愛之日常」音樂會演唱，唱到落淚，「因為他真的非常熱愛這件事」。

對於黃子佼因專輯一波多折崩潰暴哭，孟耿如笑說：「他其實比我還愛哭，我後來才發現他很愛哭。我自己通常是在拍戲時哭，在家反而冷靜。但他時不時就哭，很心疼。能讓他到哭的程度，一定是他很在意的事」。她說，當晚，她正在餵食元氣餵到一半，突然聽到吸氣啜泣聲，原以為他想自己一個人，後來就進去抱著他、拍拍他的背說「沒事」。

孟耿如說，她第一次看到佼佼哭，是他為電影感動，至於生活上的哭，則是他這陣子有種「否極泰來」的感覺，因為他一路經過很多風風雨雨，慢慢步上軌道，又完成了30年未完成的事，發生了事又很多人出來幫助他，一知道阿信說要幫忙寫歌，他就哭了，好像發生事情後，全世界一起合起來幫助他，顯示他做人真的很成功。

她坦言這應該是她看過男友哭最慘的一次，哭得好像小孩子般，因為他平常在外面要ㄍㄧㄣ出一個「佼哥」的樣子，回到家就會軟弱一點，這時候的自己一定得堅強一點，不然會沒完沒了，「其實能偶爾變成他的靠山，我也滿開心的。因為通常都是我需要他比較多，我能幫他分擔的就是一些黃臉婆的家事。能在他需要時給他一些幫助，在心靈上能幫助到他，也是很好的一件事。」

(中時 )