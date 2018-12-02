書畫大師夏荊山經典文創藝術 南京大學盛大展出

2018年12月02日 13:47 旺報 賴志昶

由台灣「財團法人夏荊山文化藝術基金會」與南京大學博物館、MBA教育中心、藝術學院等單位共同主辦的「2018荊山經典文創藝術獎」頒獎典禮﹑「夏荊山研究中心」揭牌儀式、「荊山時代・Jing Shan Style: 夏荊山書畫藝術暨荊山經典文創藝術獎作品展」等系列文化盛典，於12月1日下午2時在南京大學星雲樓熱烈展開，本活動特邀請海峽兩岸及港澳地區及來自日本、英國、美國、澳洲文創藝術界重量級貴賓共襄盛舉，包括南京大學多位領導、日本森美術館館長南條史生、英國倫敦大學亞非學院佛學研究中心院長Ulrich Pagel等，並集合「2018荊山經典文創藝術獎」得獎新秀，是為弘揚中華經典書畫藝術、傳承文化精粹的年度藝術盛事。

國畫大師夏荊山為跨世紀佛畫藝術大師。其作品承宋元道釋人物繪畫工整細緻風格，且富含中華書畫藝術中特有的文人畫精神，並融入西方透視技法，在此多元基礎上更注入自身感悟和創新，以遒勁的線條和深厚的造像功力自成其筆墨語言，其佛畫藝術開創清麗脫俗的跨時代美學新境界。2014年在台灣成立「財團法人夏荊山文化藝術基金會」，持續舉辦學術研討會、跨界展覽及文創藝術獎，矢志推動精緻書畫藝術及中華文化優良精神。2018年，特與南京大學藝術學院合作籌辦「夏荊山研究中心」，通過南京大學豐富的研究資源，開展深刻精實的中華書畫研究。

本次「2018荊山經典文創藝術獎」頒獎典禮等系列活動，集結兩岸學術界、藝術圈、公益組織單位齊心合力，除財團法人夏荊山文化藝術基金會與南京大學諸多單位外，尚有南京大美天第文化創意有限公司﹑南京師範大學美術學院、棲霞區殘疾人聯合會，及台灣等諸多大學院校及優質文化團體攜手合作，共同為傳承中華文化大業努力。

活動當日邀請到南京政府領導及南京重要高等學府、博物館專業機構與知名企業等貴賓出席支持，並隆重邀請到來自日本森美術館、英國大英博物館、倫敦大學亞非學院、美國大都會美術館代表、海峽兩岸及港澳地區文創藝術界藝界貴賓到場，欣賞書畫大師夏荊山經典書畫名作，並為得獎者祝賀，是本年度全球文創及東方藝術領域最重要的文化盛會之一。其中「荊山時代・Jing Shan Style: 夏荊山書畫藝術暨荊山經典文創藝術獎作品展」，展期為2018年12月1日至14日止，邀請各界朋友前來南京大學美術館，一睹書畫大師精彩傑作。

(旺報 )