陳師孟稱這次選舉是「反民主」 謝寒冰神翻譯網友笑瘋

監察委員陳師孟。（中時資料照／鄭任南攝）

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中時電子報
／綜合報導

民進黨選舉慘敗，監察委員陳師孟認為這次選舉根本就是「反民主」，並表示民進黨執政以來，對推廣人民的民主教育、法治觀念有任何的規劃嗎？對主權意識、國家危機有做任何的提醒嗎？若都沒有就怨不得別人。對此，名嘴謝寒冰稍早在臉書神翻譯這段話，底下網友全笑翻。

陳師孟認為民進黨慘敗後，明知道選民做出了「反民主」的決定，無奈地表達尊重有如對社會釋出錯誤的訊息，但正確的做法是表達遺憾，並反省選民的民主素養為何低落、如何提升。陳並表示選舉勝負是出於民主還是民粹，只要問問投票的是自主選民、還是附庸選民？能獨立思考、還是人云亦云？民進黨執政以來，對推廣人民的民主教育、法治觀念有任何的規劃嗎？對主權意識、國家危機有做任何的提醒嗎？對強調台灣主體性的公民團體，有提供任何資源嗎？如果都沒有，怨不得別人。

對此，謝寒冰則幫忙翻譯陳師孟這段話，「民進黨你這蠢貨，拿到政權後就是要洗腦、洗腦再洗腦，沒洗到多數人都把你當爸爸，反對你的全成社會毒瘤之前，絕對不能停止。你做不到這點，輸了能夠怪誰？」

對於這段翻譯，網友則在底下紛紛留言表示「好好笑」、「民進黨的民主就是投到我贏為止」、「中華民國最差最差的一屆監察委員」、「繼續出來練幹話，2020就更輕鬆贏了，執政方向對不對不管，民意要怎樣，是政府要順應民意，是政府要改，不是人民要改，這麼簡單的事，為什麼這些高層完全不懂」。

(中時電子報)

文章來源：謝寒冰粉絲團臉書

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