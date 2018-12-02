貴婦奈奈全家消失...資深律師提「8大疑點」指案件不單純

2018年12月02日 13:52 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

知名部落客貴婦奈奈和丈夫黃博健一起創立的醫美診所傳出惡性倒閉，診所積欠多家廠商欠款，甚至債主已找上門，但官網、診所都已關閉，全家人包含貴婦奈奈也失聯。一名資深律師列出8點質疑，推測神隱原因可能不單純。

貴婦奈奈紅了14年，作家、影評、主持人身兼多職。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

據《蘋果》報導，這名資深律師依照自身經驗整理出8大疑點，認為貴婦奈奈全家神隱並不單純，他指出，如果有廠商快倒了應該債主會最先知道第一時間就搶先去搬走那些值錢的東西，如醫美診所的器具之類，但卻到最後診所關門才找來，懷疑可能是其他合夥人派來，而非債主。

如今貴婦奈奈全家消失，不少粉絲都為她擔心。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

資深律師指出8點懷疑是消失原因，如「診所合夥人可能不只有他們夫妻，還有其他人。」、「黑衣人可能不是債主叫來的，可能是其他合夥人派的。」、「怕診所人員內神通外鬼拿走重要文件，我猜實際上是為了先搬有價值的東西抵債。」、「最有價值的儀器、探頭、玻尿酸、肉毒等等，應該已經搬走。」、「診所倒閉前可能還有做些促銷，多收現金。」、「醫療產品的購買憑證是否原廠」、「近年有無重大醫療糾紛？」、「會計做帳是否發現詭異」等8項，都是律師指出的可疑點。

(中時電子報)