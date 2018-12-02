兩岸齊心 共籌書畫大師夏荊山文化藝術盛典

2018年12月02日 13:57 旺報 李怡芸

國畫藝術名家夏荆為兩岸國畫藝術傳承發揚人，台灣「財團法人夏荆山文化藝術基金會」與南京大學博物館、MBA教育中心、藝術學院等單位共同主辦的一系列包括書畫藝術展、文創藝術獎及夏荆山研究中心揭牌儀式，12月1日在南京大學星雲樓展開，為2018年底的中華經典書畫藝術、文化傳承的又一佳話。

夏荆山的佛畫藝術，上承宋元道釋人物的工整細緻，蘊含中國傳統書畫藝術特有的文人畫精神，又融入了西方的透視技法，並在此多元的基礎上注入自身感悟與創新，為佛畫藝術開創了新的美學境界。2014年成立的「財團法人夏荊山文化藝術基金會」又矢志於推動精緻書畫藝術及中華文化，持續舉辦學術研討會、跨界展及文創藝術獎。今年更是特別與南京大學藝術學院合作籌辦「夏荊山研究中心」，以南京大學豐富的研究資源，開展更深入的中華書畫研究。

12月1日系列活動開幕，來自兩岸及日本、英、美、澳洲學術界及業界貴賓齊聚，包括英國倫敦大學亞非學院佛學研究中心院長Ulrich Pagel、南京大學藝術學院副院長封鈺、南京大學藝術學院教授暨夏荊山研究中心執行主任童強，以及日本森美術館館長南條史生、大英博物館美國大都會美術館代表均到場；另有南京大美天第文化創意有限公司﹑南京師範大學美術學院、棲霞區殘疾人聯合會及台灣等諸多大學院校等共襄。

本屆「荊山經典．文創藝術獎」1日頒獎典禮上由夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑開場致詞，已邁入第二屆的賽事，以夏荆山畫作為創作主題及元素，分平面設計、禮品設計、數位動畫三組，且另增設三組特別獎：國際文化創意特別獎、特殊公益獎、基金會特別獎各一名。本屆特殊公益獎得主胡晨怡為聽障者，以手語接受媒體訪問時指出，作品《自由翱翔的和平鴿》象徵友誼、團結，也反應內在的精神需求。

本屆「荊山經典．文創藝術獎」參賽人數較去年倍增，且選手來自兩岸三地、美國、西班牙、韓國、馬來西亞、新加坡、菲律賓等地，角逐總獎金新台幣250萬元的獎項，競爭激烈，得獎機率僅為4%，而此次獲獎作品，更被納入「荊山時代・JingShan Style：夏荊山書畫藝術暨荊山經典文創藝術獎作品展」即日起至14日，於南京大學美術館展出。

同時，夏荊山文化藝術基金會與南京大學藝術學院共同成立的「夏荊山研究中心」，揭牌儀式上由南京大學原校長助理李成、東京森美術館館長南條史生、倫敦大學學院博物館與藝廊教育客座講師John Reeve、倫敦大學亞非學院佛教研究中心院長Ulrich Pagel、夏荊山之女夏圭君、棲霞區委常委常務副區長錢維、夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑、南京大學校長助理孫冶東、香港浸會大學新聞學院高級講師李文、南京大學藝術學院副院長童強等共同見證。基金會並特贈夏荊山鍾馗系列名作《樹下飲茶》予南京大學藝術學院，攜手合作，共同傳承中華文化。

(旺報 )