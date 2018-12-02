打造城市新名片 重慶新區戰略新定位

2018年12月02日 13:57 中時電子報 綜合報導

第十屆重慶臺灣周開幕式完美落幕，重慶市政府熱情安排旺旺中時媒體集團記者一行深入重慶各區域，落地瞭解城市發展新戰略，感受重慶風土人情。

「一樓一產業，一樓一生態」的建設理念下，一大批互聯網產業在重慶兩江新區互聯網產業園位蓬勃發展，產業園位於照母山科技創新城核心地帶，總建築面積 80萬平方米，圍繞互聯網和軟體資訊類企業，打造企業、資本、人才、資訊多維融合的產業生態，建設4.0 版本生態智慧科技園區。努力建成西部一流，全國知名的互聯網創業創新高地。

在解說員的引領下，我們著重參訪了雲從科技，專業電腦視覺感知視界，卓越團隊打造電腦視覺中國製造，從金融行業、安防行業，日常消費品都一一滲透，深感科技發展為我們生活帶來的便利性和安全感。

豬八戒網 一站式企業全生命週期服務平臺

豬八戒網是中國目前領先服務眾包平臺，在解說員的介紹下，記者瞭解到迄今使用者註冊超1900萬，豬八戒網作為全球最大威客網站，其獨立IP達到50萬，共用人才涵蓋品牌設計、策劃、行銷推廣、程式開發、網站建設、影視建設、工裝服務等方面。豬八戒網社會價值實際上是平臺最重要的價值，在豬八戒網上創業，成本低、訂單多，新創企業易存活，是天然的創業孵化器。

同時，豬八戒網的交易的邏輯決定了必須要把平臺的定單散佈給盡可能多的賣家才可能得到解決，這就解決了一大批人的就業問題。

豬八戒工作人員介紹其公司發展概況。圖/旺旺中時文化傳媒（北京）有限公司

重慶大渡口區 鋼鐵時代轉型景城一體

「大渡口」因在清朝道光年間，一老人在長江北岸設義度，渡兩岸百姓往來，該渡口為沿江數十裡渡口之首，大渡口由此得名。大渡口區是重剛漢陽鐵廠遷渝至此，2011年，環保意識增強，進入轉型發展的嶄新時期，重剛在區生產主線完成環保搬遷。重鋼環保期過標誌著大渡口格結了「鋼以時代」,正式拉開轉型發展的帷幕，全區立足經濟新常態，順應發展新趨勢，培育壯大新動能,緊抓機遇,牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共用的發展理念，深入實施「產城融合」與「景城一體」兩大戰略，大力發展文化休閒旅遊產業。

落地大渡口臺灣產業園區的恒暘綠科技有限公司總監鐘文鑒先生在接受臺灣媒體團採訪時表示：大渡口區對台商的房租、繳稅等方面的優惠政策促使其想把企業加速落地；另外大渡口區環境舒適宜人，辦公區域位於長江邊上，也能給設計師提供好的設計理念。重慶市民吃苦耐勞，堅忍不拔的品質也能為企業加入優質充實的員工資源。

(中時電子報)