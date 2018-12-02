韓國大師賽》不敵「韓流」 男雙「王柏配」居亞軍

2018年12月02日 13:56 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

本季羽球世界巡迴賽超級300系列最後一站比賽韓國羽球大師賽，男雙的台灣好手王齊麟/柏禮維，一路闖進到今天的決賽，和地主搭檔徐承宰/崔率圭大戰3局，決勝局雙方一度17：17平手，可惜關鍵時刻台灣組合默契有點問題，最終「王柏配」12：21、21：17、18：21無緣封王。

韓國大師賽總獎金25萬美元，由於這一站積分不列入年終賽積分，很多一線球星都沒有參賽，而是各自訓練、備戰12日開始的年終賽，而王齊麟原本的男雙搭檔、同屬土地銀行與球隊的學長陳宏麟，就留在台灣調整，因此土銀安排23歲的王齊麟和小他2歲的柏禮維合作這次韓國大師賽男雙。

王齊麟和柏禮維除了第一輪直落二獲勝，接下來4場比賽都是打滿3局，今天決賽面對生涯首次交手的徐承宰/崔率圭，首局王柏配失誤偏多，僅13分鐘就讓出；第2局換邊後，「王柏配」展開反擊，最多領先到8分，雖然被對手縮小差距，還是順利要回一局。

第3局「王柏配」在站位上還是有點缺少默契，加上韓國組合一些回擊策略奏效，王柏配一直微幅落後，雖然在13：17落後之後連追4分扳平比數，但徐承宰/崔率圭又連得3分獲得賽末點，並一舉留住冠軍。

王齊麟和柏禮維今年5月在全國羽球團體錦標賽決賽，因為陳宏麟身體不適而聯手過，國際賽王齊麟還是主要和陳宏麟搭檔，因此這場比賽「王柏配」除了站位輪轉的默契上待加強，柏禮維也被抓了3次發球犯規，還有成長空間。

(中時電子報)