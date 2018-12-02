促台美FTA簽署 AIT前處長楊甦棣：台灣得安撫美豬遊說

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面對中國「鋭實力」，台灣應處之道，美國在台協會（AIT）前處長楊甦棣今表示，台美應儘早簽訂自由貿易協定（FTA），但台灣也得安撫（push back）來自農業的遊說，包含對美豬及美牛的限制。

台灣智庫今舉辦「台美如何共同面對中國鋭實力」論壇。對於台美應對中國鋭實力的選擇，楊甦棣指出，台灣必須向美國購買武器，並有效增加軍事預算；他也希望美國國會及行政部門能夠採取更有創意的方式，協助台灣發展潛艦能力及F-16升級需求。

楊甦棣強調，他支持美國再度派遣航母通過台灣，以展現美國對台灣的軍事承諾。

另一位AIT前處長司徒文則舉例中國有許多在美國的「外國朋友」，成為中國的另一種「鋭實力」。司徒文建議，媒體及政府機構調查中國的「外國朋友」是否涉及與中國相關的貪污，並且立法調查，若有人涉及不法，應加以追訴，他還建議應限制退休官員赴中國的行為。

蔡政府面對地方政府逐漸轉向與中國在經濟方面的合作，台美FTA卻始終無法有所進度，前美國眾議院外交事務委員會首席經濟顧問蘇思年（Nien Su）說，他期盼台美FTA可列為首要項目，美國政策決策者有很多議題要處理，「希望之窗很快就要關閉」，若無法在2019年夏天有正面發展，進入2020年後，將再次失去機會。

司徒文也認為，台美政府在FTA的努力上都不夠，他舉例前總統馬英九可為與中國簽訂貿易協定與蔡英文電視辯論，但他不見蔡政府也有類似的努力方式；但他也建議，美國也應重新思考台灣的策略地位，並非單純欲出口豬肉到台灣的需求。

有觀眾提問，若民進黨2020年失去政權，是否影響台灣參與美國的印太戰略？美國智庫「2049計畫研究所」執行主任石明凱（Mark Stokes）表示，從美國角度，不管是國民黨或民進黨當政都不無差別，重要的是「印太戰略」中的「自由及開放」。

另外，美國總統川普與中國國家主席習近平在G20峰會達成暫且共識，緩衝貿易戰。楊甦棣認為，雖然他尚未掌握相關發展，但他認為貿易失衡並非美中主要問題，中國仍有其他侵略性作為，包含在南海及為威脅日本等東亞盟友。「美國還有很多問題需要擔心」，美中貿易失衡不在他的優先關注項目。

(中時 )

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