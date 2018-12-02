MLB》坎諾重返紐約 水手持續沉淪

水手隊二壘手坎諾被交易到大都會。（美聯社資料照）

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中時電子報

水手隊持續清倉，2日證實已把二壘手坎諾(Robinson Cano)、終結者狄亞茲(Edwin Diaz)賣給大都會了。紐約大都會送出外野手布魯斯(Jay Bruce)與牛棚投手史瓦札(Anthony Swarzak)，以及3位小聯盟新秀。

可憐的水手已經17年沒進季後賽了，17年前的水手還是單季116勝的超級戰隊，坎諾5年前從洋基轉隊過去之後也幫不上什麼忙，今年不幸又爆出禁藥風波。如今進入重建期的水手要返回季後賽恐是遙遙無期，他們也是現在最久沒打季後賽的球隊，馬林魚以15年緊追在後。

這樣大都會有賺到嗎？好像有。狄亞茲是美聯救援王(57次)、自責分率1.96足以說明他的驍勇，今年甚至獲得賽揚獎選票。很難相信這麼強的傢伙才24歲，而且今年的薪水只有54萬美元。

不過坎諾是很貴的，他的大肥約持續到2023年，每年都是2400萬美元，為此水手同意幫忙負擔一半薪資，還多付2000萬美元補貼。坎諾很想回紐約，即使回不了洋基，去大都會也沒關係，因此他放棄了不可交易條款。

坎諾今年被禁賽80場，剩下80場他繳出0.303打擊率、0.471長打率、0.845攻擊指數，簡直比他吃藥的時候還強。但是坎諾36歲了，很快就會開始走下坡，大都會還咬牙送出很好的新秀，所幸他們只須支付一半薪資，也不算虧本。

(中時電子報)

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