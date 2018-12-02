經濟發展與人文精神互融 網紅城市不虛此行

2018年12月02日 14:09 中時電子報 綜合報導

「以史為鏡，可以知興衰」每座城市都要一座歷史博物館，在重慶市政府的安排下，旺旺中時媒體記者隨團來到重慶抗戰遺址博物館，見證歷史的痕跡，正視過去，緬懷前人，珍惜當前。

重慶抗戰遺址博物館，是為紀念抗戰勝利60周年，在原「重慶黃山陪都抗戰遺跡」基礎上修繕而成，文物遺址面積4053平方米，于2005年重新對外開放。

重慶抗戰遺址博物館是集抗戰遺址與原生態自然景觀於一體的綜合旅遊和愛國主義教育基地；重慶抗戰遺址博物館現保存有15處文物建築遺址，是中國西南地區近現代建築發展變革的例證之一，對於研究上世紀重慶近現代建築的發展歷史具有重要的參考價值。在導遊的帶領下，記者一行參觀了幾處處主要的遺址，瞭解到蔣介石辦公室雲岫樓、宋美齡居所松廳、當時舊中國四大家族之一孔祥熙二女兒孔令偉的住所孔園，讓歷史歷歷在目，身臨其境，感受濃厚的歷史氛圍。

瞭解一座城市，除去風土人情，人文精神、文化藝術，更要深入實地瞭解一座城市的城市規劃方向，重慶市規劃展覽館生動靈活為市民展現一個城市的經濟發展和自然融合。重慶市規劃展覽館位於長江、嘉陵江交匯處的朝天門廣場，主展廳布展面積7000平方米。新展廳佈局合理、流線清晰、簡約緊湊、自然大氣，以宣傳展示新發展理念為引領，以「城市規劃」為主題，囊括了市域、主城區、區縣的空間結構、功能佈局、歷史文脈、美麗山水等內容。

展覽館科技含量高，除有中央控制系統外，還大量運用高科技展示手法，集聲、光、電、互動項目、幻影成像專案、影視等現代視覺效果之大成，結合趣味性、互動性與知識性，達到了國內外一流展覽館水準。是重慶市社會文化設施之一，也是宣傳城市形象的重要視窗。重慶市規劃展覽館展示內容豐富，將展板、模型、實物、視頻以及數位類比等展示手段相結合，詳盡展示了重慶這座美麗山水城市的歷史、現在以及美好的未來。

重慶市規劃館展覽廳一景。圖/旺旺中時文化傳媒（北京）有限公司

重慶鳥瞰圖。圖/重慶市台辦

三峽工程是當今世界最大的水利樞紐工程。它的許多指標都突破了世界水利工程的紀錄，世界水庫移民最多、工作最為艱巨的移民建設工程，為此重慶打造三峽主題博物館，讓市民瞭解三峽工程，展覽廳更還原了三峽原位址各種風貌人情，講述了長江三峽絢爛多彩的歷史文化、神話傳說和流傳千古的瑰麗詩篇

重慶三峽博物館的總體佈局通過以東西走向的人民大禮堂對稱軸為主軸線，並以一個完形將人民廣場與博物館主體建築聯繫起來，主軸線上人民大禮堂、人民廣場站場、博物館三位一體，形成「三位一體」的四維效果。人民廣場與博物館一體圖形，用一把巨型的琵琶圖案連接。2018年，重慶三峽博物館獲「2018年全國最具創新力博物館」稱號。

(中時電子報)