雙腳體驗新竹魅力 馬拉松結合城市行銷送住宿優惠

第4屆「新竹市城市馬拉松」將於明年1月6日開跑，新竹市政府特別聯合在地16家飯店旅館業者，推出「城市馬拉松住宿優惠專案」，歡迎全國跑友用雙腳體驗新竹市特有的美麗景緻與文化魅力。（陳育賢攝）

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第4屆「新竹市城市馬拉松」將於明年1月6日開跑，新竹市政府特別聯合在地16家飯店旅館業者，推出「城市馬拉松住宿優惠專案」，歡迎全國跑友用雙腳體驗新竹市特有的美麗景緻與文化魅力。（陳育賢攝）
第4屆「新竹市城市馬拉松」將於明年1月6日開跑，新竹市政府特別聯合在地16家飯店旅館業者，推出「城市馬拉松住宿優惠專案」，歡迎全國跑友用雙腳體驗新竹市特有的美麗景緻與文化魅力。（陳育賢翻攝）
第4屆「新竹市城市馬拉松」將於明年1月6日開跑，新竹市政府特別聯合在地16家飯店旅館業者，推出「城市馬拉松住宿優惠專案」，歡迎全國跑友用雙腳體驗新竹市特有的美麗景緻與文化魅力。（陳育賢翻攝）

城市馬拉松行銷城市事半功倍！第4屆「新竹市城市馬拉松」將於明年1月6日開跑，新竹市政府特別聯合在地16家飯店旅館業者，推出「城市馬拉松住宿優惠專案」，歡迎全國跑友用雙腳體驗新竹市特有的美麗景緻與文化魅力。

市府城市行銷處長顏章聖表示，為搭上城市馬拉松路跑的年度盛事，加強行銷新竹市舊城區與香山區等城市美景，市府此次特別結合16家飯店旅館業者，推出馬拉松住宿優惠專案，提供跑友不一樣的住宿體驗，也藉由每屆都能吸引上萬人次的城市馬拉松行銷城市，吸引更多觀光客入住。

顏章聖說，新竹市擁有豐富人文、山海美景，值得細細品味，跑友不妨來新竹市住1晚，除了參加路跑外還可以騎乘YouBike輕鬆遊覽舊城古蹟，探訪新竹公園麗池園林、隆恩圳、中央公園、護城河、東門市場等熱門景點，更別錯過慢活步調的新竹香山，包括親子最愛青青草原磨石子溜滑梯、網路爆紅賞蟹步道、香山溼地、17公里自行車道及香山玻璃聚落等景點。

此次各家飯店旅館業者推出多項專案套裝，除了給跑者住房優惠及折扣外，還有多家業者提供豐盛自助早餐、打造活力早餐盒、午餐半價優惠多元化餐飲專案，也提供跑友免費延遲退房、定時定點來回接送服務，提供住宿跑友更便利的服務。

而配合市府提供優惠專案的16家業者包括有福宏商務旅館、新竹福華大飯店、新竹新舍商旅、馬德里經典旅館、新竹國賓大飯店、新竹福泰商務飯店、金頓國際大飯店、新竹豐邑喜來登大飯店、薇閣精品旅館、卡爾登飯店（北大館）、卡爾登飯店（中華館）、柏克萊商務大飯店、竹湖暐順麗緻文旅、迎曦飯店、新竹老爺酒店、金沙商務旅館。

(中時 )

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