關懷盃》小球員：你是打到陳禹勳的人嗎 潘彥廷哭笑不得

統一7-ELEVEn獅潘彥廷（右）擔任關懷盃球評，左為前職棒球員鄭幸生。（統一7-ELEVEn獅提供）

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中時電子報
/台東報導

統一7-ELEVEn獅潘彥廷今天（2日）擔任關懷盃比賽球評，賽後直接被小球員包圍要簽名，除了要簽名，還對潘彥廷提出各種問題，其中有小朋友犀利提問：「你是打到陳禹勳頭的人嗎？（總冠軍戰）」讓潘彥廷聽了哭笑不得。

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對於總冠軍賽擊出直襲球擊中陳禹勳頭部的事，潘彥廷苦笑回應：「有跟小朋友說，我不是故意的啦！哪有這麼容易就打到頭。」至於今天的球評任務，其實他前2年就轉播過關懷盃比賽，不過當時是高中比賽，他認為，轉播高中比賽比較簡單，技術性東西較多，觀念跟職棒球員相對來說比較近。

至於轉播少棒比賽，潘彥廷說：「不會講得太細，會講比較基本的事情，不過這次看下來，小朋友打得比我想像好，本來以為他們只是開心打球，沒有太大壓力，不過感覺訓練量應該滿大的，水準不像一般社團性質，練球應該是有下苦心。」

潘彥廷透露，一些比較困難的球都可以處理，讓他有點意外，尤其千秋的游擊手（幸世賢）球不但接得很好、也傳得很準，「我小時候只是在玩，沒有認真在訓練上，國、高中才投入在訓練，看到他們這樣，跟我國小水準落差滿大的。」潘彥廷說。

未來潘彥廷不會排斥擔任比賽球評，「這樣可以增加我看球的專注度，不然來這邊會一直跟朋友敘舊聊天、很少注意球賽，而且又可以關心基層棒球發展，之後在「棒球教室」教的東西也會比較符合他們的需求。」

(中時電子報)

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