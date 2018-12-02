蔡丁貴稱領雞排的是「中國臨時演員」 網大驚：還在崩潰？

自由台灣黨主席蔡丁貴。(圖/本報資料照，杜宜諳攝)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

「宅神」朱學恒曾在選前與網友打賭，若高雄市長候選人韓國瑜奪得高雄市長就要發放免費雞排，韓國瑜順利當選後，朱學恒實現諾言，於昨(1)日南下高雄，在高雄118間店面同步發放2萬4100份雞排。對此，自由台灣黨黨主席蔡丁貴表示，「這些人只是中國在台灣的臨時演員」。

蔡丁貴指出，若把高雄市長選舉失利，歸咎於高雄人是貪圖吃一塊50元的雞排，他認為，這樣是在進行誠實的內部反省檢討嗎？其實，2年後及4年後，還是要倚靠高雄人「抵擋中國」從高雄這個破口的侵略。

他還說，「街頭上的這些人只是中國在台灣的臨時演員」，目的就是讓台灣人「心靈抓狂」，沒有時間反省檢討自己內部的問題。這是2020總統選戰的「文宣前哨戰」，看看就好，找出自己的對策比較重要。

對此，網友們紛紛譏諷，「還在崩耶」、「兩萬多個臨演」、「幹笑死」、「應該帶他去看醫生，精神有問題」、「這智商真是..」、「還在崩潰，可憐」、「大腦被活摘的示範」、「崩到脫離現實世界？」、「一個禮拜了還在崩」、「早就懷疑11/24去投票的都是中國臨時演員了，不然其邁怎麼可能輸」、「被三民自平行世界洗腦洗到頭殼壞去」。

但也有網友表示憂心，「這樣很嚴重了喔!該去看醫生了」、「民進黨不跟這些急毒切割，真的會滅黨」、「真正對台獨有幫助的人都被這些人搞臭了，根本跟愛國同心會一掛的」、「這才是我認識的台獨水準啊」、「我開始相信他在反串了」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

彭文正怒轟「讀稿機」還在混！ 網：裝睡人叫不醒
蘇起：5大關鍵因素將使兩岸關係更緊張
小內閣名單 黃偉哲：人選多到要… 促轉會9日第2波公告撤銷罪名 名…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。