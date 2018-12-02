蔡丁貴稱領雞排的是「中國臨時演員」 網大驚：還在崩潰？

2018年12月02日 14:56 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

「宅神」朱學恒曾在選前與網友打賭，若高雄市長候選人韓國瑜奪得高雄市長就要發放免費雞排，韓國瑜順利當選後，朱學恒實現諾言，於昨(1)日南下高雄，在高雄118間店面同步發放2萬4100份雞排。對此，自由台灣黨黨主席蔡丁貴表示，「這些人只是中國在台灣的臨時演員」。

蔡丁貴指出，若把高雄市長選舉失利，歸咎於高雄人是貪圖吃一塊50元的雞排，他認為，這樣是在進行誠實的內部反省檢討嗎？其實，2年後及4年後，還是要倚靠高雄人「抵擋中國」從高雄這個破口的侵略。

他還說，「街頭上的這些人只是中國在台灣的臨時演員」，目的就是讓台灣人「心靈抓狂」，沒有時間反省檢討自己內部的問題。這是2020總統選戰的「文宣前哨戰」，看看就好，找出自己的對策比較重要。

對此，網友們紛紛譏諷，「還在崩耶」、「兩萬多個臨演」、「幹笑死」、「應該帶他去看醫生，精神有問題」、「這智商真是..」、「還在崩潰，可憐」、「大腦被活摘的示範」、「崩到脫離現實世界？」、「一個禮拜了還在崩」、「早就懷疑11/24去投票的都是中國臨時演員了，不然其邁怎麼可能輸」、「被三民自平行世界洗腦洗到頭殼壞去」。

但也有網友表示憂心，「這樣很嚴重了喔!該去看醫生了」、「民進黨不跟這些急毒切割，真的會滅黨」、「真正對台獨有幫助的人都被這些人搞臭了，根本跟愛國同心會一掛的」、「這才是我認識的台獨水準啊」、「我開始相信他在反串了」。

(中時電子報)