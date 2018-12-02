詹姆士呼吸中止症開刀失味覺 沮喪到想轉行

詹姆士接下八大《詹姆士走出料理》節目主持棒。（圖片提供：八大）

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詹姆士新節目記者會莎莎現身站台。（圖片提供：八大）

詹姆士接下八大《詹姆士出走料理》新美食節目主持棒，今（2日）舉辦記者會，莎莎特地現身來站台，面對電視圈寒冬，節目一個一個收，詹姆士認為只要做好本分就好，廚藝精湛的他除了主持工作，還花了3年的時間、投資5百萬元，研發做油潑辣子醬和堅果醬，坦言隔行如隔山，「研發過程中，走了很多冤枉路，在食品加工與廚師領域完全南轅北轍，所以花了很多方式，把想要的味道做出來。」

詹姆士主持過不少美食節目，他自爆，自己從小到大睡眠醒冠不太好，後來到醫院做睡眠測試，報告數據顯示他一晚醒來300多次，且還有鼻中隔彎曲，醫生建議他開刀或是戴呼吸器睡覺，後來他選擇開刀治療，卻沒想到因此而失去味覺，心情也因此感到很沮喪。

他透露，剛開完刀時咽喉痛了近兩個禮拜，痛到連水都不能吞，但前3個月吃東西時都會有榛果味，醫生認為他可能對味覺敏銳度比一般人高，所以恢復期相對地也會比較長，最嚴重一次是在法國出外景時，完全吃不出味道，取代的事滿鼻腔的榛果味，「當下曾考慮是否要轉行」，後來他花了半年的時間才把味覺找回來。他也說，在開完刀後雖然還是無法根治呼吸中止症，但至少現在呼吸狀況有比以前好轉，一個晚上也不會醒來太多次。

(中時 )

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