洪慈庸為山手線批盧秀燕搞不清狀況 盧陣營回應了

2018年12月02日 15:28 中時 陳世宗

準台中市長盧秀燕曾表示，在保障捷運預算情況下，中央又願意再給山手線1000億元經費，當然兩全其美、欣然接受。（陳世宗攝）

台中市山手線是中央或地方出錢？準台中市長當選人盧秀燕上周提出暫緩鐵路山手線主張，認為要根據財務狀況評估蓋捷運或山手線。時代力量立委洪慈庸在臉書對盧秀燕開砲，直言山手線是中央規畫補助興建的鐵道環線計畫，批盧秀燕搞不清楚狀況。盧秀燕團隊發言人吳皇昇指出，「尊重洪委員發言，日後會主動跟洪委員說明溝通。」

台中市長當選人盧秀燕上周提出暫緩鐵路山手線，認為從財務狀況來看，先蓋捷運或山手線可討論！總統蔡英文1日表示，山手線對中部相當重要，能帶動中部資源、人力整合，希望和盧秀燕見面討論；盧秀燕直呼「太好了、太好了」。時代力量立委洪慈庸在臉書批，她覺得盧秀燕根本是搞不清楚狀況。

蔡英文昨日出席「總統與縣巿幹部選後座談會」，稱讚台中市長林佳龍提出的山手線政見是很好、有前瞻性建設，希望盧秀燕未來施政能好好想想，有必要的話可以後續見面再討論。盧秀燕得知後開心表示，在保障捷運預算情況下，中央又願意再給山手線1000億元經費，當然兩全其美、欣然接受。

洪慈庸在臉書指出，山手線是鐵路建設，由中央交通部鐵道局負責，經費本就是中央出錢，提出規畫的台中市只是出一筆配合款；捷運藍線是台中市交通局負責，並由中央補助，兩個建設的預算計畫根本不同，「從頭到尾，都沒有『山手線排擠捷運預算』的問題。」

盧秀燕發言人吳皇昇表示，尊重洪立委的發言，盧秀燕準市長先前已都有回應，不必再贅述，也希望新市府團隊上任後，我們可以好好跟洪立委說明台中的財政狀況和市政規畫，讓她瞭解也彼此溝通，並尊重民意與專業，這才是市民福氣。

吳皇昇強調，也請洪委員協助向中央政府爭取千億元山手線計畫預算的核定，同時兼顧捷運計劃及預算，兩全其美。

(中時 )