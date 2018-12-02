桃園敬鵬大火 勇消林尉熙家屬捐贈救護車 延續救人精神

林尉熙家屬把對他的想念化為大愛，捐贈救護車給平鎮分隊延續消防工作。(呂筱蟬攝)

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林尉熙家屬把對他的想念化為大愛，捐贈救護車給平鎮分隊延續消防工作。(呂筱蟬攝)

今年4月桃園敬鵬工廠大火造成6名消防員殉職，其中之一平鎮消防分隊員林尉熙，他的父母為延續兒子救人精神，除捐贈器官遺愛人間外，2日更捐贈一輛救護車「尉熙壹號」給平鎮分隊，希望這輛救護車就像尉熙的化身，延續他生前最熱愛的消防救護工作。

林尉熙在敬鵬大火中受困火場搶救不治，家屬進行器官捐贈，捐出心臟、肝臟、血管、眼角膜，讓其他家庭受惠。他的父母林盈璋、吳玉梅在高雄擔任義消與婦宣工作，對於兒子不幸罹難至今仍感悲痛，並將這份對兒子的感情化成大愛，運用外界捐助的善款，以「尉熙壹號」為名捐贈價值320萬元的救護車。

林盈璋說，敬鵬大火4月28日發生至今已半年，對6個家庭而言是永生難忘的日子，桃園市消防局有到家裡慰問多次，但敬鵬公司連一通電話都沒打過，不聞不問，特別請鄭文燦市長幫忙，督促檢調盡快查明真相，給6個家庭一個交代，不要不明不白。

市長鄭文燦說，家屬捐助救護車讓尉熙大愛延續，是最好的懷念，因為消防英雄殉職，這段歷史不僅在防災教育館做紀載，這4年來桃園消防能量提升，消防預算從19億增加到26億，個人裝備更新4億元，車輛新購置100輛，人力增加40%全國最高。而桃園工廠多，敬鵬事件後，化學物品申報範圍及配置一律申報，並在消防119系統中呈現。

(中時 )

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