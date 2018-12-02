那些年我們一起聽的音樂 跟老藝人用黑膠重溫老歌韻味

2018年12月02日 15:43 中時 吳岳修

新北市文化局12月2日起連續3周的周日，邀請藝人劉福助、吳靜嫻、葉佳修主持黑膠講唱會。（吳岳修翻攝）

新北市立圖書館三重南區分館打造全台第一座專門收藏黑膠唱片的圖書館，要讓民眾重溫四五年級生的黑膠記憶。（吳岳修翻攝）

數位化的現代，黑膠唱片早已落入塵封記憶中，但對四五年級生內心而言，黑膠唱片永遠是那個年代的音樂記憶，新北市文化局與新北市立圖書館三重分館特地選在充滿眷村復古情景的「空軍三重一村文化園區」，邀請資深藝人「台灣嘻哈始祖」劉福助、「星星知我心」吳靜嫻、「外婆的澎湖灣」葉佳修等舉辦黑膠講唱會，連續3周與民眾一起重溫黑膠唱片聽老歌的復古韻味。

新北市文化局表示，三重過去是全台影視產業核心，也是黑膠唱片發源地，民國50到70年間，全台九成的黑膠唱片都在三重製作，唱片公司及錄音室數量當年佔全國之冠，隨著黑膠唱片的落沒，目前所有黑膠唱片工廠均已關閉。

為了延續三重黑膠唱片的文化傳統，讓民眾重溫四五年級生的黑膠記憶，新北市立圖書館三重南區分館主任胡東宏從今年中起，積極籌備黑膠唱片收藏活動，也是全台第一座專門收藏黑膠唱片的圖書館，打造書與音樂共存的嶄新空間。

文化局也與三重南區分館合作，特地選舉充滿濃濃復古眷村味的空軍三重一村文化園區四連棟小劇場，從12月2日起連續3周，每周日舉辦黑膠講唱會，邀請3位重量級的資深藝人與歌手擔任主講者，讓民眾在能充滿時代感的眷村裡，聆聽並與歌手們分享一首首當年燴炙人口且至今百聽不厭的懷代金曲。

第一場黑膠講唱會」12月2日由「台灣嘻哈始祖」劉福助主講，他認為在現在音樂數位化年代，他最喜歡的仍是用黑膠唱片聽音樂的氛圍，黑膠唱片的質感無可取代，他希望能藉由講唱會活動將「黑膠精神」傳承給下一代，當天他會現場演唱《安童哥買菜》、《祖母的話》、《雞婆301》等音樂故事，並示範教唱《行行出狀元》。

7日則由影視歌后吳靜嫻接棒主持，演出「星星知我心」讓吳靜嫻當年紅遍台灣，但吳歌藝極佳，1969年曾獲選為中國時報主辦全國十大歌星之首、1970年再獲選香港十大歌星；16日第3場由唱出經典名曲《外婆的澎湖灣》的民歌手葉佳修引領，帶領民眾重溫老歌復古的韻味。

(中時 )