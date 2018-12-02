影》內馬太會摔 滑冰名將虧：90分鐘比我生涯摔倒次數多

2018年12月02日 15:25 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯花式滑冰女將圖克塔米謝娃。(資料照/美聯社)

巴西足球明星內馬（Neymar Jr.）在今年夏天世足賽的假摔挨轟，回到職業賽場，他的「演技」依然誇張，連俄羅斯滑冰名將圖克塔米謝娃（Elizaveta Tuktamysheva）都忍不住嘲諷自已生涯在冰上摔倒的次數，比內馬90分鐘比賽還少。

圖克塔米謝娃是2015年世界花式滑冰錦標賽女子金牌得主，今年10月底她在加拿大魁北克的花式滑冰競賽巧扮空姐、端著托盤進場，除了展現高超的冰上技巧，還將外套脫掉、剩下黑色內衣，火辣表演風格令人印象深刻，而她也常在個人推特po有梗且直言的推文，受到不少粉絲喜愛。

上周內馬和所屬的法甲巴黎聖日爾，在歐洲冠軍聯賽32強C組生死戰出戰英超利物浦，巴黎聖日耳曼在主場2：1氣走利物浦，不過比賽中內馬在球隊領先後又頻頻倒地，再度遭受批評，看了這場比賽的圖克塔米謝娃忍不住透過推特「噹」內馬，寫道：「剛看了巴黎聖日耳曼和利物浦的比賽，在我滑冰生涯中，在冰上摔倒的次數比內馬90分鐘的比賽還少。」

利物浦總教練柯洛普（Jurgen Klopp）也很不爽內馬的假摔，在賽後記者會說：「你可以演得一副要死不活的樣子，然後下一刻就站起來了，每個人都想來這招，就不會是足球比賽了。」柯洛普甚至氣到講完「我說完該說的了，就這樣。」就離開現場，毫不理會仍想繼續問問題的記者。

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