影》韓國瑜發言人首露面 王淺秋將「戒慎恐懼」接新聞局長

2018年12月02日 15:47 中時電子報 李俊毅 /綜合報導、中時 鄭任南 /綜合報導、中時

確定接高雄市新聞局長的原六福集團公關協理、莊福文教基金會副執行長王淺秋2日出面，說明決定接下高雄市新聞局長這個職位的經過。（圖/鄭任南攝）

韓國瑜高票當選高雄市長，外界都在猜測他主打的拚經濟團隊究竟有哪些成員。第一位獲得證實的韓國瑜小內閣成員王淺秋將在12/3日正式接任他的發言人。王淺秋今天提前在南港接受媒體聯訪，她表示，韓是她對法律產生興趣的啟蒙老師，她還是新同學，盼外界「給我一點時間才能精準為大家服務」。王淺秋將出任高雄市新聞局長，她也是新舊市政府交接小組成員之一。

確定接高雄市新聞局長的原六福集團公關協理、莊福文教基金會副執行長王淺秋2日出面，說明決定接下高雄市新聞局長這個職位的經過。（鄭任南攝）

確定接高雄市新聞局長的原六福集團公關協理、莊福文教基金會副執行長王淺秋2日出面，說明決定接下高雄市新聞局長這個職位的經過。（鄭任南攝）

被問到台北市議員王世堅是否出席交接典禮，王淺秋說，韓冰已正式邀請，就看王世堅決定。王淺秋表示，她以前上過韓國瑜的課，韓是她對法律產生興趣的啟蒙老師，媒體詢問，韓國瑜講話很直，會不會怕他說錯話？且會不會像柯P一樣有戳戳妹或拉拉弟？王說，會在不說謊前提下，以最真的一面向大家報告。

媒體追問，接下這份工作的感受？王淺秋表示，有機會可以不分藍綠改變一個城市，她很願意，她自己也是一個講話很真、很直的人，希望能把政治需求傳達出來。她還說自己即將南漂，她感覺高雄會愈來愈有希望，像她一樣南漂的人會變多，六人交接小組名單如先前公布。對於陳菊是否會出席就職典禮？王謙稱自己是新同學，盼外界「給我一點時間才能精準為大家服務」。

(中時電子報)