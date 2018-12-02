馬蓉被打內幕曝光 持刀嚇暈王媽媽她還原現場

2018年12月02日 15:45 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

馬蓉今(2日)傳出被王寶強毆打送醫，全身都是傷，連媽媽也被打，不過據和王寶強相熟的知情人士透露，是因為馬蓉帶著剪刀到王家鬧事，嚇暈王寶強母親，雙方才有後續衝突，對此，馬蓉媽否認有持刀和辱罵王家人。

根據法院判決，馬蓉兒子監護權雖在王寶強這，但每個禮拜可以去馬蓉家待一天，《新浪娛樂》報導，馬蓉和媽媽1日去接兒子，卻發現孩子不在，結果雙方起了衝突，馬蓉被曝帶著剪刀去鬧事，嘴裡還不斷辱罵，因此王寶強媽媽被嚇暈，這讓王寶強忍無可忍才動手，不過馬蓉媽媽則說她們完全沒和王家人起衝突。

馬蓉媽媽還原當天因為見孩子不在家，所以想要在王家等孩子，但因為王寶強侄子態度強硬要她們快離開，情急之下馬蓉母女跑到臥室把門反鎖，王寶強侄子只好報警協調，並要在外地的王寶強回來處理，王寶強要求和馬蓉單獨溝通，所以安排一位警察在房間監控，不過他無視警察在場，一群人就衝上來打馬蓉。

馬蓉媽媽強調她們只是合法來接孩子，根本沒有帶刀或和王母起衝突，另外，網路流出馬蓉躺地上滑手機照片，懷疑她演戲，馬蓉媽媽也解釋自己不擅長用3C產品，只好要女兒連繫醫院，而馬蓉也稱自己在和王寶強結婚期間，就多次被家暴，甚至在她生完孩子時踢她肚子，目前王寶強還沒出面回應，雙方各執一詞，真實情況還有待進一步調查。

(中時電子報)