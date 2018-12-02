關懷盃》投慢球不怕被打！葉晨昊差點無安打助光復奪首冠

花蓮縣光復國小葉晨昊冠軍戰6局只被擊出1支安打，幫助球隊收下關懷盃首次奪冠。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/台東報導

花蓮縣光復國小投手葉晨昊今天（2日）在冠軍戰繳出6局僅被擊出1安打的好表現，幫助球隊以8比2擊敗宜蘭縣三星國小，首次收下關懷盃冠軍獎盃。

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葉晨昊以90球主投6局，僅在6局上被三星蔡子洛擊出唯一1支安打，投出5次三振與1次四壞球，失2分皆非責失分。光復教練李正雄說：「今天葉晨昊大概有8成發揮，但以小朋友來說已經很棒！今天主要是他勇於配慢球，以前比賽他不敢投慢球，想拚球速，今天為了投準所以放慢球速。」

李正雄認為能拿下冠軍，投手的表現很重要，葉晨昊此役只有1保送，他表示：「投快球的保送機率很高，若是投不準野手就會慌，一慌就會失誤，失分就會接二連三，光復國小的名產『失誤』就會出現，我們練習時間不多，專注度、體力有差，容易失誤。」

今天改變配球模式的葉晨昊只被擊出1安打，他透露：「為了擾亂打者節奏所以故意放慢球速。」他也表示，「被打安打之前知道自己可以有機會投出無安打比賽，心情很好，不過被打了安打之後就很緊張。」

葉晨昊今天雖無緣達成無安打比賽，但今年傳福盃他就曾經投出無安打比賽，除了投手還能鎮守三壘與外野的他未來想繼續打球，也想挑戰職棒，「我最喜歡陳子豪（中信兄弟）跟陳禹勳（Lamigo桃猿），這次可以在關懷盃看到陽耀勳（Lamigo）也很開心，這是我第一次看到他。」

(中時電子報)

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