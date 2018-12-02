他稱小英若能做到3件事2020保證轉投她 邱議瑩衰中槍！

民進黨立委邱議瑩。（資料照,姚志平攝）

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中時電子報
／綜合報導

民進黨這次選戰大敗，蔡英文總統連任之路出現重大危機。有名自稱是藍柯粉的網友認為，如果蔡英文能做到3件事，2020保證轉投她。不過底下卻有部分網友不認同，並點名邱議瑩等人，表示「把柯建銘、陳瑩、邱議瑩這堆開除再來跟我談」、「邱議瑩段宜康吳秉叡通通開除黨籍，有他們在就不用想贏」。

九合一大選落幕，在蔡英文總統領導下的民進黨，一連輸掉高雄市、台中市兩大縣市，蔡英文也在當晚宣布辭去黨主席。然而，選後民進黨黨內檢討聲浪四起，各方人馬也紛紛砲打黨中央、執政團隊，蔡英文總統在2020年總統大選之路恐出現障礙。

有網友在PTT發文指出，蔡英文若真心想連任2020，希望她考慮做到以下三點，如果蔡都做得到，除了自己一票，外加拉10票泛藍票給蔡。該網友提及的三點包括一、無任何附帶條件還七天假。二、用促轉會完成許多案子的調查，把該關的關一關，彰顯正義，以後別吵了，這些案子包括228事件、陳文成等案。三、競選時期不對對方進行任何人格攻擊，若有側翼或粉絲發動攻擊，亦要主動予以斥責。

該網友說若蔡英文以上三點都能完成，「相信不只我，很多民眾都願意再給小英一次機會」。

然而，該網友的論點並未被大多數人認同，並紛紛表示「我不會」、「你不會投 她也不會改」、「太難 蔡寧可下台也不會想在一年半做完這些」、「除了1選項外其他可能性基本是0 你直接放棄吧!」、「我看她連1.都做不到，做得到當初就不會砍了」、「不可能 他把籌碼用光以後就沒東西玩了」。此外，還有不少網友點名邱議瑩，並表示「把柯建銘 陳瑩 邱議瑩這堆開除再來跟我談」、「邱議瑩段宜康吳秉叡通通開除黨籍 有他們在就不用想贏了」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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