習川會 就經貿問題達成共識

2018年12月02日 16:57 中時 藍孝威

據新華社報導，當地時間12月1日晚間，大陸國家主席習近平應邀同美國總統川普在布宜諾斯艾利斯共進晚餐並舉行會晤。兩國元首在坦誠、友好的氣氛中，就陸美關係和共同關心的國際問題深入交換意見，達成重要共識。雙方同意，在互惠互利基礎上拓展合作，在相互尊重基礎上管控分歧，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

習近平指出，陸美在促進世界和平和繁榮方面共同肩負著重要責任。一個良好的陸美關係符合兩國人民根本利益，也是國際社會的普遍期待。合作是陸美雙方最好的選擇。雙方要把握好陸美關係發展的大方向，推動兩國關係長期健康穩定發展，更多更好地造福兩國人民和世界各國人民。

川普贊同習近平對兩國關係的評價。川普表示，美陸關係十分特殊、重要，兩國都是有重要世界影響的國家，雙方保持良好合作關係對兩國和世界有利。美方願同陸方通過協商增進兩國合作，並就雙方存在的問題積極探討對雙方都有利的解決辦法。

兩國元首同意繼續通過各種方式保持密切交往，共同引領陸美關係發展方向。雙方將適時再次進行互訪。雙方同意加強各領域對話與合作，增進教育、人文交流。川普表示，美方歡迎大陸學生赴美國留學。雙方同意採取積極行動加強執法、禁毒等合作，包括對芬太尼類物質的管控。陸方迄今採取的措施得到包括美國在內的國際社會的充分肯定。陸方決定對芬太尼類物質進行整類列管，並啓動有關法規的調整工作。

關於經貿問題，習近平強調，陸美作為世界最大兩個經濟體，經貿往來十分密切，相互依賴。雙方在經貿領域存在一些分歧是完全正常的，關鍵是要本著相互尊重、平等互利的精神妥善管控，並找到雙方都能接受的解決辦法。兩國元首對中美經貿問題進行了積極、富有成果的討論。兩國元首達成共識，停止加徵新的關稅，並指示兩國經濟團隊加緊磋商，朝著取消所有加徵關稅的方向，達成互利雙贏的具體協議。

陸方表示，願意根據大陸新一輪改革開放的進程以及國內市場和人民的需要，開放市場，擴大進口，推動緩解中美經貿領域相關問題。雙方達成互利雙贏的具體協議是陸方對美方採取相關積極行動的基礎和前提。雙方應共同努力，推動雙邊經貿關係盡快回到正常軌道，實現合作共贏。

習近平闡述了大陸政府在台灣問題上的原則立場。美方表示，美國政府繼續奉行一個中國政策。

兩國元首還就朝鮮半島等重大國際地區問題交換了意見。陸方支持美朝領導人再次會晤，希望美朝雙方相向而行，照顧彼此的合理關切，並行推進半島完全無核化和建立半島和平機制。美方贊賞陸方發揮的積極作用，希望同陸方就此保持溝通與協調。

兩國元首一致認為，這次會晤非常成功。雙方同意繼續保持密切聯繫。

丁薛祥、劉鶴、楊潔篪、王毅、何立峰，以及美國國務卿蓬佩奧、財政部長姆努欽等多位美國政府高級官員出席。

(中時 )