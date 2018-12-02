影》高雄韓粉領雞排暴動 台南「謝粉」請吃這一味也爆棚

2018年12月02日 16:04 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

高雄有雞排慶祝韓國瑜勝選，台南也有謝粉請客小卷米粉爆棚！九合一選舉捲起韓流旋風，韓粉宛如一夕冒出，但其實台南市議員謝龍介也很受歡迎，他獨台的台式語言魅力，也培養出一批死忠謝粉、龍迷，謝龍介選市議員拿下第一高票，有謝粉兌現祭品文，請吃100碗小卷米粉，結果吸引大批人潮，由於來眾太多，謝龍介現場追加100碗，感謝鄉親熱情力挺。

謝龍介雖在台南市選議員，但這次他全台跑透透，幫藍營候選人賣力輔選，他獨樹一格的台語表述大受歡迎，因此累積不少人氣，也成為電視台競相邀約的來賓，而享有全台知名度。

謝龍介表示，網友李建志在選前承諾，若他拿下台南市議員第一高票，就要請吃100碗「小卷米粉」，所以他選在今天兌現承諾。據了解，該網友十分低調，已先行付帳並未在現場出現。

謝龍介親自到現場，答謝民眾用選票支持他，並介紹「小卷米粉」的獨特之處。他說，「小卷米粉」是台南經典小吃之一，已有60年歷史，帶著嚼勁又鮮美的小卷新鮮川燙，搭配在微甜高湯的米粉湯中，灑上些許胡椒鹽，是府城道地的海味特色早午餐！他透露，若北上也會打包這一味，請台北朋友嘗鮮。

今天請吃的「邱家小卷米粉」是台南國華街上的知名店家，預定11時開賣，但10時就有人來排隊，到10點人數已逾100人。謝龍介看到現場人潮太多，當場追加100碗答謝粉絲，不少粉絲開心與謝龍介合影。

謝龍介受歡迎的程度，雖比不上韓國瑜的韓流魅力，但他選前與韓國瑜多次同台同框，都有很好的效果，現在他已成為藍營倚重的助選員，只要有他在的場子，經常熱鬧滾滾，也因此不少人惋惜地說，如果這次台南市長是謝龍介代表國民黨參選，台南應該也跟高雄一樣綠地變藍天了。

(中時電子報)