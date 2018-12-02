接高雄市副市長有影！葉匡時餐會鬆口 與台北道別

前交通部長葉匡時。（報系資料照）

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中時

高雄市新任市長韓國瑜明天將公佈首位內閣成員，外傳有意延攬前交通部長葉匡時為副市長，葉匡時在交通部退休人員的餐會中，鬆口說出要與台北說再見，似乎可算是暗示接下副市長一職。由於葉匡時具在地化、熟悉兩岸事務，產官學人脈與專業度強，其交通背景也有助於高雄輕軌、高鐵南延等計畫，外界都對他十分看好。

據了解，前交通部長葉匡時內定接任高雄市副市長，雖他本人尚未正面證實，但在1日晚間與交通部退休人員的餐會中，不小心鬆口透露將與台北「說再見」，暗示將南下打拚，讓接任副市長的傳言似乎也不證自明。對此葉匡時則以簡訊表示，「目前不便發言」。

今年61歲的葉匡時，擁有美國卡內基梅隆大學博士的高學歷，過去曾在中山大學企管系任教十多年，與高雄有地緣關係、具在地化。葉匡時在2009年6月轉任交通部政務次長，2013年2月於江宜樺及毛治國內閣時期，接任交通部長。

2014年12月葉匡時推動台灣高鐵財改方案，他宣稱若該方案不通過，高鐵恐在2015年3月破產，然而2015年1月該方案卻遭立委反對而被退回，葉匡時基於為政策負責理念，因此辭去交通部長一職，改由當時交通部次長陳建宇代理。後來該財改案在2015年5月於立院通過，9月於高鐵公司股東會通過。

葉匡時卸任交通部長後調往政治大學任教科技管理與智慧財產研究所教授，於今年2月退休離校。目前不僅擔任前閣揆江宜樺成立的「長風文教基金會」執行長、亞太公私合夥建設發展協會理事長等，同時也積極遊走兩岸，經常至對岸大學講學，更多次走訪大陸台商企業、工廠，對兩岸事務嫻熟，產官學人脈與專業度強。

高雄目前恰好有輕軌與高鐵南延政策問題，輕軌面臨續建、改路線或停建選擇，高鐵南延計畫主要路線也都在高雄市區，葉匡時所具的交通背景，兩者都可說是其熟稔的政策，相信葉匡時都可給予專業協助。

(中時 )

傳接高雄市副市長 葉匡時回應了
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