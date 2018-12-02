影》陳偉殷訓練營辦「全壘打大賽」 旅外投手輸最慘

2018年12月02日 16:14 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

陳偉殷棒球營

「國泰真殷雄 陳偉殷棒球訓練營」昨天（1日）在台中東海大學登場，不但有最豪華的教練團，更包含體能、打擊、守備等多元化課程，課程之外還有充滿趣味的全壘打大賽，最終王維中以最短距離落敗接受懲罰，意外成為訓練營最有趣畫面

今年陳偉殷再度邀請到前中日龍隊友小田幸平跨海相挺，並與統一7-ELEVEn獅「千秋王子」高志綱、Lamigo桃猿退役名將兼資深球評「喇叭」潘忠韋、王牌左投王溢正等人組成「資深教練團」。

不僅如此，「新生代教練團」則由旅韓好手王維中、MLB小熊新星曾仁和及中職二軍勝投王黃子鵬組成，陳偉殷期盼透過不同世代教練團的組成，能夠帶給學員們更多不同樣的觀念，也帶來不一樣的交流，能讓學員們收穫滿滿。

今年訓練營課程加入了「運動傷害與防護」課程及「趣味全壘打大賽」，讓學員們能夠學習如何在受到運動傷害當下緊急治療以及學習最完善的運動防護！教練團在訓練營當下技癢難熬，於「全壘打趣味大賽」時與學員們同樂。

首輪賽事是由陳偉殷與教練團們分別與學員們一組，比賽由高志綱勝出，陳偉殷一時興起，要求教練團一對一加賽，看哪位教練團擊球距離較遠，最近距離的將會輸掉這場加賽，最輸的教練則要接受懲罰。

起先，身為球評的潘忠韋打出教練團中最短距離，下一棒換上王維中後，打出比「賢拜」潘忠韋還短的距離，讓現場的來賓與學員們歡聲雷動，王維中也相當大方的接受懲罰，替訓練營再度掀起一波高潮，學員們也帶著滿滿的笑容結束一天的課程。

(中時電子報)