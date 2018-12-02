自由變化各種口音 朱安麗以音韻調味人生

2018年12月02日 16:38 中時 李欣恬

甫在日本東京藝術節首演的台日合作作品《珈琲時光》，演員以特殊的節奏感說台詞，如合唱團多聲部此起彼落，描述日常生活的模樣，在日演出轟動，明年度已受邀至日本三重縣、金澤美術館巡演，現在台演出，也有獨一無二版本，邀請國光劇團名伶、今年台北文化獎得主朱安麗擔任主演之一，以京腔念白、四川話、台語、國語等多種口音變化，為戲注入特殊的音韻節奏感變化，以音韻調味人生滋味。

朱安麗所飾演的角色，幾乎貫穿了全劇，包括擔心女兒找不到好歸宿的母親、介意媳婦不夠孝順的婆婆、期望兒子快點成家的媽媽等，並以不同語言表現不同角色的性格，朱安麗表示，這對她而言是很大的挑戰，「特別是台語，我的台語說得不是很『輪轉』，但我盡力去揣摩劇中角色的性格與說話的方式，以調節不同角色的人生滋味。」

《珈琲時光》由台灣導演王嘉明、日本導演鳴海康平共同擔任編導，以小津安二郎、侯孝賢電影裡的靜謐氣氛與日常感為延伸，編導一段跨越1934年至2036年的故事，反映台、日、韓等地各代人的生活面貌，並巧妙運用公寓樓層，作為時空分野，每層樓都住著不同年代的人，他們在平行時空裡祕密地通訊、交換訊息，甚至頻率重疊而不自知。

《珈琲時光》是王嘉明與鳴海康平兩人歷時3年工作、培養默契而來之作，表演形式特別，由台日兩地演員合作演出，有趣的是，當演員們以中文、日語、台語、四川話等語言相互對話時，竟毫無違和感，像是說著同一種語言，王嘉明表示，他也安排將劇中人大腦中的想法、嘮嘮叨叨的絮語等狀態，獨立拉出來在側台以念白呈現，「這些劇中人在大腦裡的想法，舞台上的對話，交織在一起，呈現真實生活裡的不同面向。」

鳴海康平是日本第七劇場的編導，他表示，這樣的表演方式非常新穎，「過去我所執導的作品，大都是經典作品如莎士比亞之作，這三年和王嘉明及台灣團隊合作，給了我很多想法上的刺激。」

鳴海康平說，最令人動容的段落是最後不同時代的人們，共同讀信的段落，「這些經歷戰爭、社會與時代變化的人們，即使說著不同語言，但最後合而為一，沒有誰尊誰卑，在時代之下，你我都是一體的。」

(中時 )