中選會明報告「1124之亂」 擬簡化投開票、改公投時間

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1124投票日發生大排長龍現象引發民怨，中選會事先未做好妥善規劃成為眾矢之的。根據中選會明天的專案報告內容指出，目前檢討重點包含調降每一個投票所的選舉人數、增設投票所，並簡化投開票流程。而現行「公投綁大選」條款，中選會認為，為了讓民眾有充分時間了解公投及選務必要，未來會針對公投時間提出修法。

中選會明天將赴立法院針對九合一選務、公投作業紊亂進行專案報告。針對公投案投票龜速，報告內容解釋，由於各縣市投票地點是在8月就已選定公告，但10案公投案都是在10月才成立，短時間難以增加投票所；而因為投票所內空間狹小、圈票處有限，而公投票張數多，選民領、投票時間加長，致投票當日各地投票所外出現大量排隊人潮。

報告指出，投票日出現民眾排隊大排長龍的情況，中選會有即刻請各縣市選委會因地制宜，依需要將選舉遮屏改成公投遮屏，或增加遮屏，但仍未有效紓解公投排隊人潮，坦言製造民怨確實有疏失。

至於一邊投票一邊開票的奇特現象，中選會報告仍解釋，投票與開票都是依法規定。

此外，中選會指出，這次投開票共動員29萬餘名工作人員，其中超過1/3是首次參與選務，雖然都有參加投開票工作人員講習，但沒有選舉實務經驗；面對大排長龍惹民怨，部分工作人員現場因應及處置行為或有瑕疵，或許有未盡符合標準作業程序的情形。

談及檢討改進，中選會指出將於12月上旬召集各縣市選委會，舉行全國選務工作檢討會議，並將廣泛徵詢各界意見，研議改善投開票及其他選務作業。

(中時 )

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