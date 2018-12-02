高雄「韓粉」吃魚丸湯 台南「謝粉」吃小卷米粉

台南最高票當選的市議員謝龍介到國華街的小卷米粉店感謝支持者，並加碼請客100碗米粉湯。（程炳璋攝）

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韓國瑜當選高雄市長後，陸續有網友兌現承諾請吃雞排與魚丸湯，讓「韓粉」大飽口福，台南也有「謝粉」李姓男子2日請吃100碗邱家小卷米粉，慶祝謝龍介當選台南市議員，現場排隊超過100人，謝龍介當場加碼100份，讓支持者大快朵頤。

高雄市持續沉浸在韓國瑜當選市長的歡樂氛圍之中，宅神朱學恆1日請吃2萬4000份雞排，2日又有粉絲在彌陀鄉請吃3000份魚丸湯。台南市也有一波小型慶祝行情，李姓網友在臉書發出祭品文，只要謝龍介第一高票當選，他就請吃100碗小卷米粉。

謝龍介不負所望拿下台南市議員最高票，李姓民眾2日在國華街邱家小卷米粉店兌現承諾，現場排隊民眾在開店前就超過100人。有民眾上午8時就來排隊。

李姓民眾前一天就把100碗小卷米粉湯的金額付清，2日並未現身店內，謝龍介仍到場感謝支持者，一一向排隊民眾握手，並在臉書內直播，當場自掏腰包加碼100碗請客，讓排隊粉絲有意外驚喜。

現場仍有無法吃到米粉湯的粉絲，仍興奮的與謝龍介合照要簽名，甚至要求擁抱，不少人認為他這次未參選台南市長太可惜，否則應該可以獲勝，一舉讓台南市翻盤，綠地變藍天。

謝龍介感謝民眾的支持，當場行銷起台南的特色小吃，指出台南小吃比高雄還好吃，歡迎民眾到台南邊吃邊完，表示未來在議場內會繼續監督台南市政府官員，為台南市民的荷包把關。

(中時 )

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