12月耶誕氣氛濃 六福村暖冬飄雪

六福村主題遊樂園除了周一，每天下午都會有遊行表演。（邱立雅攝）

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六福村迎接耶誕節推出整月耶誕活動，每周二至日下午都有遊行活動，還有耶誕老公公現身發糖果。（邱立雅攝）
六福村主題遊樂園推出耶誕月活動，大街遊行還會突然飄起「泡泡雪」，讓遊客相當驚喜。（邱立雅攝）
六福村主題遊樂園邀請耶誕老人作客1個月，周二至周日每天下午跟遊客相見歡。（邱立雅攝）

六福村下雪了。為迎接12月耶誕節，六福村邀請耶誕老人long stay一個月，除了周一之外，每天下午都有遊行表演，耶誕老人出場與遊客相見歡，最酷的是遊行中還會突然下起「泡泡雪」，更添冬日耶誕氣氛，也讓全場觀眾驚呼連連。

六福村年末最後一檔大型慶典「耶誕星願」活動，12月1 日至2019年1月1日隆重登場。園方表示，活動期間還有耶誕老公公遠從北極來到六福村long stay一個月，遊客可以和耶誕老公公一起享用耶誕大餐、握手拍照，體驗特別的耶誕節。

六福村行銷經理葉益亨說，為了讓耶誕老公公賓至如歸，園區內的美國大西部搖身變成雪國世界，今年耶誕老公公再度造訪白雪耶誕村，在耶誕活動期間，除了每周一耶誕老公公需外出送禮物之外，其他日子全台灣遊客每天都能在六福村與耶誕老公公近距離接觸，留下最特別的耶誕回憶。

遊樂園內的銀白耶誕小鎮在去年初登場就備受遊客喜愛，鎮上有白雪耶誕村、耶誕樹、耶誕王座等應景布置。而最受遊客期待的遊行活動，今年以「哈妮的星願」為主題，有精靈翩翩起舞，讓遊客體驗如童話般的仙境，當泡泡雪花飄落，更讓許多民眾忍不住驚呼：「真的下雪了！」

葉益亨指出，耶誕節是個溫暖、分享的節日，六福村希望讓愛與關懷發揚光大，特別規畫推出「耶誕公益套票」，只要以現場牌價購票入園，六福村就捐贈一份禮物給弱勢家庭孩童。

(中時 )

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