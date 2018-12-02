花博吉祥物短劇演出驚喜不斷 小朋友齊祝「樂虎」生日快樂

花博吉祥物短劇演出驚喜不斷，小朋友齊祝「樂虎」生日快樂！（陳世宗翻攝）

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台中花博好評不斷，吉祥物「石虎家族及歐米馬」人氣更是紅不讓，其中吉祥物家族短劇表演深受小朋友喜愛，新聞局2日花博吉祥物短劇搭配YOYO家族的番茄姐姐、羚羊哥哥，陪大家HIGH翻園區。石虎家族的姐姐「樂虎」3日生日，現場提早為她慶生，祝福樂虎生日快樂！

外埔園區2日舉辦花博吉祥物短劇表演，特地為石虎家族的姐姐「樂虎」慶祝12月3日生日，貼心的弟弟「來虎」特地準備生日蛋糕慶生，樂虎也準備乖乖軟糖與現場百位小朋友分享同歡，並安排石虎家族Q&A活動，答對者可獲得石虎小磁鐵等精美小禮，現場小朋友紛紛搶答，氣氛相當熱鬧。

新聞局表示，吉祥物家族短劇以花博吉祥物為主角，搭配小朋友最愛的YOYO家族，透過哥哥姐姐們帶動唱跳表演及有獎徵答，傳達生態保育、人與環境共生共存的重要性，將帶領大小朋友一起「聆聽花開的聲音」。

短劇演出「石虎偵探團」的故事，敘述來虎為完成學校作業，需與家人組成偵查團，針對不明瞭的事情，就要以觀察、調查、檢查、搜查等方式來找尋事情的真相；包括虎爸、虎媽、樂虎及鄰居歐米馬，都一起幫助來虎找尋鮮花為什麼會不健康的真相，藉此將花博核心理念傳達給觀眾。

花博期間每週六及連續假期，除除夕休園外，包括元旦、春節、228紀念日、清明節的連續假期，下午2時、3時、4時在后里馬場園區、后里森林園區、外埔園區、豐原葫蘆墩公園，吉祥物會同時分散在各園區進行快閃見面會，每次停留20分鐘。

(中時 )

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