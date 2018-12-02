電影《幻土》贈票活動

2018年12月02日 16:43 中時電子報 中時電子報

幻 土 A Land Imaged

★【路邊野餐】郭月X【分貝人生】陳澤耀

★ 勇奪 瑞士盧卡諾影展最佳影片金豹獎、人道精神特別獎、青年評審團獎

★ 榮獲 平遙國際電影展 評審團大獎

★ 榮獲 埃及艾古納電影節 最佳影片金星獎

★ 榮獲 菲律賓奎松影展 亞洲新浪潮最佳電影獎

★ 榮獲 西班牙瓦拉朵麗國際影展 最佳攝影獎

★ 入選 金馬影展《亞洲大觀》單元 角逐亞洲電影促進聯盟奈派克獎（NETPAC）

12月28日 如夢似幻

於劇情 調查一樁離奇失蹤案，意外掘開黃沙下的驚悚秘密

在新加坡海岸線的填海工業區，中國工人王必成神秘失蹤了，盧姓警探奉命追查他的下落，探訪他曾經去過的地方都一無所獲，卻在夢中見到了王必成的身影，並感知到他過去經歷過的一切，他循線追查到一個填海工地，發現沙子底下埋藏著令人不安的真相，即將在虛實難辨的溼熱幻境中揭開。

《幻土 A Land Imagined》12.28 如夢似幻 // 中文版預告

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◎ 得獎公佈：12/14下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

3.領票時間：12月14日下午2點起至12月19日下午5點，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

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(中時電子報)